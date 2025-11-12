За один день вы успеете многое! Прогуляетесь по Сухумской набережной и оцените красоту столицы. Увидите знаковые достопримечательности Гагры и сделаете классные фото. Побываете в ущелье Черниговка, где отдохнёте и насладитесь спокойной атмосферой. Расслабитесь в термальных целебных источниках. А ещё — попробуете местные продукты на дегустациях.

Описание экскурсии

*Ресторан «Гагрипш» — осмотрим его снаружи, без остановки.

Колоннада в Гагре (15 мин) — вы полюбуетесь изящной архитектурой и сделаете фото на фоне моря.

Завтрак (20 мин) — вас ждёт вкусная московская плюшка с чаем.

Дегустация вина, сыра и копчёного мяса (35-40 мин) — настоящее гастрономическое удовольствие.

Дегустация мёда (35 мин) — вы узнаете о полезных свойствах и попробуете несколько сортов.

С 25.10 цитрусовый сад с возможностью сбора и приобретения либо только приобретения

Сухум (50 мин) Мы прогуляемся по набережной столиц, насладимся морским бризом, красивыми видами и интересной архитектурой.

Ущелье Черниговка (1 час). Здесь вас ждёт погружение в природу, отдых на свежем воздухе и прогулка по живописному лесу.

Термальный комплекс в селе Кындыг (1,5 ч) — вы расслабитесь, насладитесь целебными свойствами воды и восстановите силы.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter

Время в пути от КПП Псоу до Сухума без остановок — чуть больше 2 часов в одну сторону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Вход в термальный источник

Вход в ущелье

Московская плюшка с чаем

Дегустации

Дополнительные расходы (по желанию)

Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽

Посещение Драндского собора (по пути) — 300 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка

