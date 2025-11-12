Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
Побывать в столице Абхазии, отдохнуть в живописном ущелье и расслабиться в термальных источниках
За один день вы успеете многое! Прогуляетесь по Сухумской набережной и оцените красоту столицы. Увидите знаковые достопримечательности Гагры и сделаете классные фото. Побываете в ущелье Черниговка, где отдохнёте и насладитесь спокойной атмосферой. Расслабитесь в термальных целебных источниках. А ещё — попробуете местные продукты на дегустациях.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
*Ресторан «Гагрипш» — осмотрим его снаружи, без остановки.
Колоннада в Гагре (15 мин) — вы полюбуетесь изящной архитектурой и сделаете фото на фоне моря.
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса (35-40 мин) — настоящее гастрономическое удовольствие.
Дегустация мёда (35 мин) — вы узнаете о полезных свойствах и попробуете несколько сортов.
С 25.10 цитрусовый сад с возможностью сбора и приобретения либо только приобретения
Сухум (50 мин) Мы прогуляемся по набережной столиц, насладимся морским бризом, красивыми видами и интересной архитектурой.
Ущелье Черниговка (1 час). Здесь вас ждёт погружение в природу, отдых на свежем воздухе и прогулка по живописному лесу.
Термальный комплекс в селе Кындыг (1,5 ч) — вы расслабитесь, насладитесь целебными свойствами воды и восстановите силы.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter
Время в пути от КПП Псоу до Сухума без остановок — чуть больше 2 часов в одну сторону
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
Вход в термальный источник
Вход в ущелье
Московская плюшка с чаем
Дегустации
Дополнительные расходы (по желанию)
Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽
Посещение Драндского собора (по пути) — 300 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
Прохождение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 2142 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
12 ноя 2025
Экскурсия прошла на ура, с самого начала нас встретил замечательный экскурсовод и водитель, за что им отдельное спасибо, всё прошло прекрасно быстро и чётко,спасибо было здорово!
Л
Лариса
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Особенно хочется отметить гида Алину - очень эрудирована, прекрасно подан материал, превосходный рассказчик, одна из лучших гидов (мне есть с чем/кем сравнивать). Локации все без исключения понравились, получила истинное удовольствие. Рекомендую всем данную экскурсию и данных организаторов.