Экскурсии из Адлера в Абхазию

Найдено 129 экскурсий в категории «Абхазия» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
1485013 365 за всё до 4 чел.
Такая разная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
204 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
81 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
101 отзыв
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Начало: В вашем отеле в Адлере
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Малое кольцо Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
13 отзывов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100 за человека
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700 за всё до 3 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Гастрономическое путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Начало: ж/д вокзал Адлера
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330 за всё до 6 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё понравилось! Поедем ещё!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
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    вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
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    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!
  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Абхазия»

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  6. Набережная
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