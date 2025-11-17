Сап-серфинг в каньоне – это незабываемое путешествие по поверхности воды, когда солнце окрашивает лес и каньон в волшебные тона.
Мягкий плеск горно реки и спокойствие каньона создают атмосферу полного единения с природой, даря чувство невероятной свободы и гармонии.
Каждое движение веслом будто замедляет время, позволяя наслаждаться каждым мгновением этого захватывающего приключения.
Описание водной прогулкиВас ждет небольшой заплыв на сапах в мир мягкого лесного света и теплых оттенков горной реки. В момент, когда солнце ласково освещает каньон, окрашивая его в удивительные тона зеленого и белого цвета, а гладь воды отражает это великолепие, создается ощущение, будто вы плывете сквозь живописную картину. Легкий лесной воздух нежно обнимет вас и подарит ощущение свежести, а звук весла, слегка касающегося воды, наполнит звуками тишину. Впереди силуэты деревьев становятся всё более выразительными, а тёплый свет солнца обнимает их, придавая всем контурам особое волшебство. Этот момент останется в памяти как одна из самых красивых частей вашего приключения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж и обучение безопасности на воде
- Оборудование: SUP - доска и весло, Гидрокостюм, Гидрочехол для телефона, Гидромешок для вещей, спасательные жилеты
- Экологический сбор Сочинского национального парка - 300 р. с человека
- Фото-видеосессия в каньоне
- Пикник: травяной горячий чай, сладости и фрукты
Что не входит в цену
- Баня
- Кафе
Место начала и завершения?
База отдыха У Чертовых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с ориентиром на хорошую погоду.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
