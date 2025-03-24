Приключение начинается с комфортной поездки на мотоцикле из Адлера в Гагры. Путешественники смогут увидеть архитектурные жемчужины, такие как колоннада и Зимний театр, а также прогуляться по набережной на закате. В сезон возможно купание в тёплом море. Поездка адаптируется под пожелания гостей, что делает её идеальной для любителей романтики и природы

Описание экскурсии

Дорога пролегает по возвышенному горному участку, а внизу вырисовывается море. В Гагре вы увидите колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». И услышите историю этих мест. А на закате прогуляетесь по набережной — романтика!

На этой мотопрогулке вы:

прокатитесь на пассажирском сиденье мотоцикла по красивому побережью Абхазии

познакомитесь с небольшой, но значимой частью архитектуры Гагры

искупаетесь в тёплом море (в сезон)

насладитесь потрясающей абхазской природой

Мы готовы подстроить поездку под ваши пожелания. Подольше побыть на локации, заехать перекусить или убрать что-то из маршрута.

Организационные детали

Перед поездкой убедитесь, что у вас есть право выезда за границу РФ

Возьмите с собой наличные деньги, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки. Наденьте удобную обувь

Экскурсия проходит на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing или Harley Davidson Electro Glide. Вы едете пассажиром, за рулём будет опытный гид-водитель

Мотопрогулка возможна для пассажиров от 12 лет (в сопровождении родителей), весом не более 120 кг

По запросу можем организовать поездку в любое время

Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

