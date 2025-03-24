Приключение начинается с комфортной поездки на мотоцикле из Адлера в Гагры.
Путешественники смогут увидеть архитектурные жемчужины, такие как колоннада и Зимний театр, а также прогуляться по набережной на закате. В сезон возможно купание в тёплом море.
Поездка адаптируется под пожелания гостей, что делает её идеальной для любителей романтики и природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Комфортная поездка на мотоцикле
- 🌅 Романтический закат на побережье
- 🏛️ Архитектурные достопримечательности
- 🌊 Возможность купания в море
- 🌄 Удивительные горные пейзажи
- 🎭 Истории и легенды Гагры
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Колоннада
- Зимний театр
- Ресторан «Гагрипш»
Описание экскурсии
Дорога пролегает по возвышенному горному участку, а внизу вырисовывается море. В Гагре вы увидите колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». И услышите историю этих мест. А на закате прогуляетесь по набережной — романтика!
На этой мотопрогулке вы:
- прокатитесь на пассажирском сиденье мотоцикла по красивому побережью Абхазии
- познакомитесь с небольшой, но значимой частью архитектуры Гагры
- искупаетесь в тёплом море (в сезон)
- насладитесь потрясающей абхазской природой
Мы готовы подстроить поездку под ваши пожелания. Подольше побыть на локации, заехать перекусить или убрать что-то из маршрута.
Организационные детали
- Перед поездкой убедитесь, что у вас есть право выезда за границу РФ
- Возьмите с собой наличные деньги, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки. Наденьте удобную обувь
- Экскурсия проходит на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing или Harley Davidson Electro Glide. Вы едете пассажиром, за рулём будет опытный гид-водитель
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 12 лет (в сопровождении родителей), весом не более 120 кг
- По запросу можем организовать поездку в любое время
- Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге
Прохождение границы
- Взрослым потребуется паспорт или загранпаспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Старт из Адлера/Сириуса/Хосты
|7225 ₽
|Старт из Сочи
|10 200 ₽
|Старт из Красной поляны
|13 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 140 туристов
Всем привет! Мы команда профессиональных проводников-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алиса
24 мар 2025
Поездка была супер! Эмоции не передаваемые, маршрут красивый интересный. Илья профессиональный водитель чувства страха нет совсем.
Входит в следующие категории Адлера
