Мотопрогулка «Вечер в Гаграх» - из Адлера

Погрузитесь в атмосферу вечерней Абхазии, наслаждаясь поездкой на мотоцикле и встречая закат на побережье. Незабываемые впечатления гарантированы
Приключение начинается с комфортной поездки на мотоцикле из Адлера в Гагры.

Путешественники смогут увидеть архитектурные жемчужины, такие как колоннада и Зимний театр, а также прогуляться по набережной на закате. В сезон возможно купание в тёплом море.

Поездка адаптируется под пожелания гостей, что делает её идеальной для любителей романтики и природы
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Комфортная поездка на мотоцикле
  • 🌅 Романтический закат на побережье
  • 🏛️ Архитектурные достопримечательности
  • 🌊 Возможность купания в море
  • 🌄 Удивительные горные пейзажи
  • 🎭 Истории и легенды Гагры
Мотопрогулка «Вечер в Гаграх» - из Адлера© Илья
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Ресторан «Гагрипш»

Описание экскурсии

Дорога пролегает по возвышенному горному участку, а внизу вырисовывается море. В Гагре вы увидите колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш». И услышите историю этих мест. А на закате прогуляетесь по набережной — романтика!

На этой мотопрогулке вы:

  • прокатитесь на пассажирском сиденье мотоцикла по красивому побережью Абхазии
  • познакомитесь с небольшой, но значимой частью архитектуры Гагры
  • искупаетесь в тёплом море (в сезон)
  • насладитесь потрясающей абхазской природой

Мы готовы подстроить поездку под ваши пожелания. Подольше побыть на локации, заехать перекусить или убрать что-то из маршрута.

Организационные детали

  • Перед поездкой убедитесь, что у вас есть право выезда за границу РФ
  • Возьмите с собой наличные деньги, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки. Наденьте удобную обувь
  • Экскурсия проходит на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing или Harley Davidson Electro Glide. Вы едете пассажиром, за рулём будет опытный гид-водитель
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 12 лет (в сопровождении родителей), весом не более 120 кг
  • По запросу можем организовать поездку в любое время
  • Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Прохождение границы

  • Взрослым потребуется паспорт или загранпаспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Хосты7225 ₽
Старт из Сочи10 200 ₽
Старт из Красной поляны13 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 140 туристов
Всем привет! Мы команда профессиональных проводников-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алиса
Алиса
24 мар 2025
Поездка была супер! Эмоции не передаваемые, маршрут красивый интересный. Илья профессиональный водитель чувства страха нет совсем.
Поездка была супер! Эмоции не передаваемые, маршрут красивый интересный. Илья профессиональный водитель чувства страха нет совсем.

Входит в следующие категории Адлера

