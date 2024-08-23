Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Маршрут похода «Пихтовая поляна — гора Табунная Южная — пик Бзерпи» один из самых живописных и, вместе с этим, один из самых легких. Экскурсия подарит вам восхитительные горные панорамы, красивые пейзажи заповедных мест, встречу с удивительными представителями флоры и фауны, истории о богатом прошлом этого региона. А в завершении вас будет ждать ароматный чай под лучами уходящего за горы солнца…

Описание экскурсии

Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца

Вы увидите Главный Кавказский хребет, хребты Псеашко, Ачишхо, Аишхи, Грушевый и всю Аигбу от Ацетуки до Черной Пирамиды, а также ледниковый трог, ныне урочище Медвежьи ворота. Все 4 горнолыжных курорта Красной Поляны перед вами предстанут как на ладони. И даже Черное море будет в поле видимости. По пути вы узнаете о бурной истории этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау. Мы будем двигаться по заповедным местам Кавказского Заповедника. Возможно, вам даже встретится один из редких представителей фауны — кавказская серна, животное, вынужденное обитать из-за антропогенных факторов в труднодоступных районах. А в конце маршрута, на Пихтовой поляне, вы увидите закат в горах — вдохновляющее зрелище, которое, пожалуй, не нуждается в представлении.

Неспешная созерцательная экскурсия

Предлагаемый маршрут — один из самых легких: от начала (1670 метров над уровнем моря) до цели (пик Бзерпи 2482 м) всего 6 км и около 1 км превышения. Скайрайнеры пробегают подобный «Вертикальный километр» за 40 минут, но мы не будем торопиться — средняя продолжительность похода 5 часов, включая чаепитие на пике Бзерпи, а с учетом подъема и спуска на гондольной дороге 3G — 6 часов.

Дополнительные опции

При вашем желании, наличии бодрости и времени также можно будет посетить гору Табунная Северная, Бзерпинский карниз или вернуться через скалу «Коготь». Это откроет вам новые красивые виды и панорамы, но потребует дополнительных усилий.

Кому подходит эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, любящим дикую природу и горы.

Экскурсия проводится с 1 июня по 15 октября.

Организационные детали