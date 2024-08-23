Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Поход на пик Бзерпи и закат в горах

По заповедным альпийским лугам через две вершины
Маршрут похода «Пихтовая поляна — гора Табунная Южная — пик Бзерпи» один из самых живописных и, вместе с этим, один из самых легких.

Экскурсия подарит вам восхитительные горные панорамы, красивые пейзажи заповедных мест, встречу с удивительными представителями флоры и фауны, истории о богатом прошлом этого региона. А в завершении вас будет ждать ароматный чай под лучами уходящего за горы солнца…
5
4 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах

Описание экскурсии

Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца

Вы увидите Главный Кавказский хребет, хребты Псеашко, Ачишхо, Аишхи, Грушевый и всю Аигбу от Ацетуки до Черной Пирамиды, а также ледниковый трог, ныне урочище Медвежьи ворота. Все 4 горнолыжных курорта Красной Поляны перед вами предстанут как на ладони. И даже Черное море будет в поле видимости. По пути вы узнаете о бурной истории этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау. Мы будем двигаться по заповедным местам Кавказского Заповедника. Возможно, вам даже встретится один из редких представителей фауны — кавказская серна, животное, вынужденное обитать из-за антропогенных факторов в труднодоступных районах. А в конце маршрута, на Пихтовой поляне, вы увидите закат в горах — вдохновляющее зрелище, которое, пожалуй, не нуждается в представлении.

Неспешная созерцательная экскурсия

Предлагаемый маршрут — один из самых легких: от начала (1670 метров над уровнем моря) до цели (пик Бзерпи 2482 м) всего 6 км и около 1 км превышения. Скайрайнеры пробегают подобный «Вертикальный километр» за 40 минут, но мы не будем торопиться — средняя продолжительность похода 5 часов, включая чаепитие на пике Бзерпи, а с учетом подъема и спуска на гондольной дороге 3G — 6 часов.

Дополнительные опции

При вашем желании, наличии бодрости и времени также можно будет посетить гору Табунная Северная, Бзерпинский карниз или вернуться через скалу «Коготь». Это откроет вам новые красивые виды и панорамы, но потребует дополнительных усилий.

Кому подходит эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, любящим дикую природу и горы.

Экскурсия проводится с 1 июня по 15 октября.

Организационные детали

  • Лучше всего начать экскурсию пораньше: оптимально — в 9 часов утра с момента начала работы гондольной дороги, но не позже 10:30.
  • К месту начала маршрута мы поднимемся на гондольной дороге 3G.
  • Протяженность маршрута выбирается в зависимости от опыта и физической подготовки участников похода. Минимальная протяженность маршрута 12 км, набор высоты около 900 метров.
  • Отдельно оплачиваются: посещение национального парка — 300 рублей с человека; билет на канатную дорогу — 1400 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить
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любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Обычно не пишу отзывы, но не могу оставить без внимания старания Александра. Поход невероятно понравился. Александр опытнейший гид, эксперт своего дела, и адаптировал поход под наши нужды: и где нужно
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было попроще, и где хотелось посложнее и с приключениями. Он не только сделал все возможное, что бы максимизировать наш комфорт и удовольствие от тура, но и все время заботился о нашей безопастности. Совершенно уверена, что Александр неприменно смог бы грамотно урегулировать сложнейшую экстренную ситуацию, хотя таковая крайне маловероятна на данном маршруте. Конечно, желающим принять участие стоит понимать, что речь идет о походе в горы, а не о прогулке на променаде, а потому стоить быть готовыми немного попотеть и запылить кроссовки. И, да, вы неприменно себя поблагодарите, если захватите приличную трекинговую обувь. Однако, в плату за свои усилия, вы обязательно получите массу впечатлений, насладитесь незабывемыми ароматами Кавказских лугов и видами самых красивых гор в мире и, быть может, почувствуете гордость за свое личное достижение и небольшой подвиг. Путь имеет несколько вариций: как более простые для начинающих текеров и людей с ограниченными возможностями, так и более сложные для амбициозных и физически готовых к приключениям туристов. Last but not least, Александр очень приятный в общении, всесторонне развитый и доброжелательный человек. Благодаря его стараниям мы открыли новый прекрастный и завораживающий мир, в который еще не раз вернемся. Также, ходили и в другие походы с Александром, и остались в восторге. Неприменно будем обращаться к Александру в будующем и будем рекомендовать его услуги всем знакомым. Так что, не ищите дальше и побалуйте себя незабываемым отдыхом в горах!

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Т
Отличная экскурсия. Замечательные виды. Сложность маршрута на 3 по 5 -бальной шкале. Прогулка получилась в удовольствие. Дополнительным бонусом стало стадо лошадей, которые свободно паслись на равнинных просторах и с удовольствием
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полакомились нашими припасами (яблоки, печеньки и даже пирожком). Возьмите с собой угощения для них, впечатления от общения с ними в свободной среде зашкаливают. Огромное спасибо нашему гиду Марте за особое внимание (организованный трансфер, учтены все пожелания и просьбы), интересное экскурсионное сопровождение и вкуснейший краснополянский чай, заваренный для нас на пике Бзерпи. Данную экскурсию рекомендуем всем. А для себя решили точно, что вернемся ещё раз, уже с ночёвкой, т. к остались для нас неизведанными горное озеро и гора Коготь и другие горные красоты Краснодарского края.

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В
Замечательный поход в горы! Отличный маршрут как по протяженности так и по великолепным видам! По пути следования наш гид Анна рассказывала об истории этих мест, об олимпийском наследии, о растительном и животном мире заповедника. На вершине горы пили травяной горный чай! Получили массу положительных эмоций! Большое спасибо Анне и команде Трипстера! Желаем дальнейшего развития и успехов!
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И
Отличная прогулка! Хороший маршрут! К своему сожалению, согласился на запрос гида на участие компании (нескольких незапланированных гостей), которая притормаживала и из-за них не удалось пройти больше. Но тем не менее прогулка удалась! Спасибо гиду Марте за чай на верхушке горы и за отличные фото!
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