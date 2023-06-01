Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ущелье Ах-Цу
- Скалы Дзыхринского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рафтинг в Сочи - это один из самых интересных видов активного отдыха для всей семьи, который подарит вам яркие впечатления! Маршрут лёгкий и красивый. Подходит для детей от 6 лет. А после сплава для вас растопят баньку на берегу реки Мзымта! Здесь же можно пообедать в кафе.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора
- Баня
- Что не входит
- Проезд к месту сплава и обратно
- Обед
- Фотографии (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Автобусная остановка «Монастырь»Завершение: Район форелевого хозяйства
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование! Мы свяжемся с вами по указанному телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Групповые
Необычные
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
SPA
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании