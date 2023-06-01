Если вы устали от пассивного отдыха, хотите получить свою порцию адреналина и готовы к экстремальным приключениям, предлагаем вам сплав по бурной реке Мзымта.
У вас будет уникальная возможность проверить свои силы в борьбе с водной стихией и получить непередаваемые ощущения.
У вас будет уникальная возможность проверить свои силы в борьбе с водной стихией и получить непередаваемые ощущения.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ущелье Ахцу
- Ахштырское ущелье
- Река Мзымта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сплав по горной реке Мзымта — это незабываемое путешествие для любителей активного отдыха. Это увлекательнейшее приключение, которое подарит море положительных эмоций, неповторимое ощущение полноты жизни и большую порцию адреналина. Вас ждет путь, насчитывающий 14 км.
Что вас ждетВ сопровождении опытных инструкторов вы совершите сплав на рафтах по бурной горной реке. На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать потрясающей красоты дикая природа, отвесные скалы, дебри непроходимых лесов, захватывающие дух речные пороги, шум реки и прохладные брызги кристально чистой реки Мзымта.
Помимо бурной горной реки вы также увидите самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу. Оно образовалось миллионы лет назад, когда скалы преградили путь реке Мзымте, но вода проложила в толще пород новое русло, сформировав узкое ущелье среди отрогов горного хребта. Еще одно творение реки — Ахштырское ущелье, расположенное недалеко от Адлера. По своей живописности оно может посоперничать с каньонами Альп, Урала и Алтая.
Ежедневно 11-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от до места
- Страховка
- Снаряжение
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Остановка общественного транспорта у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 11-00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании