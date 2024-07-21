О Ольга Сплав по реке Мзымта Хорошая организация тура. Все чётко, понятно. Сплавлялась первый раз. Понравилось. Красивые виды гор. Хотелось бы побольше экстрима. Но погода жаркая и река спокойная. Рекомендую с детьми.

С Светлана Рафтинг по реке Мзымта читать дальше смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии

Р Руслан Рафтинг по реке Мзымта Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.

М Мария Рафтинг по реке Мзымта читать дальше капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥 Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁 Спасибо вам за организацию ❤️ спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с

А Андрей Сплав по реке Мзымта Нам понравилось природа. Инструктор был очень приветливый и очень интересно рассказывал мы были в восторге

П Павлова Сплав по реке Мзымта Всё было просто отлично, забрали от отеля, привезли прямо к месту. Инструктор Леонид, ему вообще отдельная благодарность, всё на позитиве, много рассказывал о местных достопримечательностях. Однозначно 10 баллов из 5.

A ALEKSEY Классический рафтинг по реке Мзымта и баня Всё понравилось. Отлично!