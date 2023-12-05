Рафтинг по реке Мзымта - это уникальная возможность испытать умеренный экстрим в окружении потрясающей природы. Вас встретят опытные инструкторы, которые обеспечат безопасность и комфорт. Преодоление порогов и маневрирование по изгибам

реки подарят незабываемые эмоции. После активной части можно искупаться в бодрящей воде. Программа включает трансфер и услуги инструктора. Специальная подготовка не требуется, достаточно взять купальные принадлежности. Это приключение подходит для семей и групп друзей, желающих провести время активно и с пользой

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Сплав по горной реке

Вас встретят опытные инструкторы, объяснят правила безопасности и выдадут необходимое снаряжение. Ну а дальше вы отправитесь в сплав по Ахштырскому ущелью с покрытыми зеленью скалами и целебным горным воздухом. Вы проплывёте под самым длинным подвесным мостом в России, любуясь живописными берегами. Сначала порогов будет немного, но потом, когда вы привыкнете к рафту и вёслам, будьте готовы испытать весь спектр ярких эмоций, покоряя бурную водную стихию.

Обед на берегу

При желании можно искупаться в горной реке и пообедать на берегу.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, услуги инструктора, экипировка

Питание по желанию и оплачивается отдельно (500-1500 руб. на человека)

Трансфер (туда и обратно) осуществляется из Адлера на 20-местном автобусе. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно добраться до места начала самостоятельно.

Время и место встречи зависят от вашего места проживания и обговариваются дополнительно

