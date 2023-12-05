Рафтинг по реке Мзымта - это уникальная возможность испытать умеренный экстрим в окружении потрясающей природы. Вас встретят опытные инструкторы, которые обеспечат безопасность и комфорт. Преодоление порогов и маневрирование по изгибам
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Увлекательный сплав по горной реке
- 🏞 Живописные виды Ахштырского ущелья
- 👨🏫 Опытные инструкторы обеспечат безопасность
- 🚌 Удобный трансфер из Адлера
- 💧 Возможность искупаться в горной реке
Что можно увидеть
- Ахштырское ущелье
- Подвесной мост
Описание водной прогулки
Сплав по горной реке
Вас встретят опытные инструкторы, объяснят правила безопасности и выдадут необходимое снаряжение. Ну а дальше вы отправитесь в сплав по Ахштырскому ущелью с покрытыми зеленью скалами и целебным горным воздухом. Вы проплывёте под самым длинным подвесным мостом в России, любуясь живописными берегами. Сначала порогов будет немного, но потом, когда вы привыкнете к рафту и вёслам, будьте готовы испытать весь спектр ярких эмоций, покоряя бурную водную стихию.
Обед на берегу
При желании можно искупаться в горной реке и пообедать на берегу.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, услуги инструктора, экипировка
- Питание по желанию и оплачивается отдельно (500-1500 руб. на человека)
- Трансфер (туда и обратно) осуществляется из Адлера на 20-местном автобусе. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно добраться до места начала самостоятельно.
- Время и место встречи зависят от вашего места проживания и обговариваются дополнительно
Особенности формата
- На рафтинг не допускаются дети до 6 лет
- Специальная подготовка не нужна, инструкторы всё объяснят на месте
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Вещи можно будет оставить на точке старта, наши гиды привезут их к месту финиша
- Сплав, посещение бани и обед занимают около 2 часов
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети до 11 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1703 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
5 дек 2023
Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям
Р
Руслан
29 ноя 2023
Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
М
Мария
17 окт 2023
спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊
Нам невероятно повезло с капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥
Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁
Спасибо вам за организацию ❤️
И
Игорь
1 сен 2023
На рафтинге по Мзымте был вместе с женой и детьми. Всем очень понравилось. Жена вначале переживала, не перевернется ли лодка. Но когда мы все сели и отплыли от берега, стало
А
Анна
19 июл 2023
Спасибо большое за организацию, отдельное спасибо инструктору Андрею, всё очень понравилось
Е
Елена
9 июл 2023
Впервые решила попробовать что-то новое с нотками экстрима и как оказалось не зря, я просто в восторге👍🏻
Александр
9 июл 2023
Всё очень понравилось, впервые попробовал рафтинг и я остался по большим впечатлением. Однозначно советую
