Рафтинг по реке Мзымта

Рафтинг по реке Мзымта в Адлере - это захватывающее приключение, где вас ждут бурные пороги и живописные виды. Подходит для всех уровней подготовки
Рафтинг по реке Мзымта - это уникальная возможность испытать умеренный экстрим в окружении потрясающей природы. Вас встретят опытные инструкторы, которые обеспечат безопасность и комфорт. Преодоление порогов и маневрирование по изгибам
реки подарят незабываемые эмоции. После активной части можно искупаться в бодрящей воде. Программа включает трансфер и услуги инструктора. Специальная подготовка не требуется, достаточно взять купальные принадлежности. Это приключение подходит для семей и групп друзей, желающих провести время активно и с пользой

5
7 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Увлекательный сплав по горной реке
  • 🏞 Живописные виды Ахштырского ущелья
  • 👨‍🏫 Опытные инструкторы обеспечат безопасность
  • 🚌 Удобный трансфер из Адлера
  • 💧 Возможность искупаться в горной реке
Рафтинг по реке Мзымта© Врам
Рафтинг по реке Мзымта© Врам
Рафтинг по реке Мзымта© Врам
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Ахштырское ущелье
  • Подвесной мост

Описание водной прогулки

Сплав по горной реке

Вас встретят опытные инструкторы, объяснят правила безопасности и выдадут необходимое снаряжение. Ну а дальше вы отправитесь в сплав по Ахштырскому ущелью с покрытыми зеленью скалами и целебным горным воздухом. Вы проплывёте под самым длинным подвесным мостом в России, любуясь живописными берегами. Сначала порогов будет немного, но потом, когда вы привыкнете к рафту и вёслам, будьте готовы испытать весь спектр ярких эмоций, покоряя бурную водную стихию.

Обед на берегу

При желании можно искупаться в горной реке и пообедать на берегу.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, услуги инструктора, экипировка
  • Питание по желанию и оплачивается отдельно (500-1500 руб. на человека)
  • Трансфер (туда и обратно) осуществляется из Адлера на 20-местном автобусе. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно добраться до места начала самостоятельно.
  • Время и место встречи зависят от вашего места проживания и обговариваются дополнительно

Особенности формата

  • На рафтинг не допускаются дети до 6 лет
  • Специальная подготовка не нужна, инструкторы всё объяснят на месте
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Вещи можно будет оставить на точке старта, наши гиды привезут их к месту финиша
  • Сплав, посещение бани и обед занимают около 2 часов

ежедневно в 11:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Дети до 11 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам
Врам — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1703 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Светлана
Светлана
5 дек 2023
Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям
Р
Руслан
29 ноя 2023
Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
М
Мария
17 окт 2023
спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊
Нам невероятно повезло с капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥
Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁
Спасибо вам за организацию ❤️
И
Игорь
1 сен 2023
На рафтинге по Мзымте был вместе с женой и детьми. Всем очень понравилось. Жена вначале переживала, не перевернется ли лодка. Но когда мы все сели и отплыли от берега, стало
читать дальше

понятно что за случайные перевороты можно не переживать, сплав вполне безопасен. Единственное, хочу посоветовать тем людям, которые участвуют в таком мероприятии первый раз, одеваясь на сплав нужно понимать, что остаться сухим в лодке у вас не получится. Брызги будут лететь так, что в конечном итоге весь, с головы до ног, останешься мокрым. Поэтому необходимо взять с собой сухой комплект одежды, который организаторы рафтинга привезут вам на финиш, и в который по окончании сплава вы сможете переодеться. Заказать обед имеет смысл заранее на старте, т. к. по прибытии на финиш у вас останется где-то час на все (переодеться, помыться, сходить в баню, поесть и погулять), и если вы сделали заказ заранее, то у вас будет преимущество в получении заказа. Баня актуальна только для прохладной погоды, в жару в баню не очень тянет. Любителям экстрима сплав скорее всего не понравится, т. к. самого экстрима в нем особо нет. Скорее напоминает прогулку по живописным местам в сопровождении кучи брызг. В целом рафтинг понравился, буду советовать друзьям и знакомым.

А
Анна
19 июл 2023
Спасибо большое за организацию, отдельное спасибо инструктору Андрею, всё очень понравилось
Е
Елена
9 июл 2023
Впервые решила попробовать что-то новое с нотками экстрима и как оказалось не зря, я просто в восторге👍🏻
Александр
Александр
9 июл 2023
Всё очень понравилось, впервые попробовал рафтинг и я остался по большим впечатлением. Однозначно советую

Входит в следующие категории Адлера

