Наш маршрут:

Мы едем через чайные поля с заездом на чайную фабрику (по желанию)

Первая точка маршрута — каньон Царские ворота,

До него мы пойдем от авто по прекрасному колходскому лесу примерно 20 мин в одну сторону. Каньон потрясающей красоты! По желанию мы можем подняться по склону и каньон откроется нам другой, не менее красивой стороной. Так же по желанию, на обратной стороне каньона есть две пещеры-Партизанская и Пионерская. Пещеры дикие и не оборудованные.

Пещеру Воронцовская

После мы садимся в авто и едем в Пещеру Воронцовскую. Это самая большая пещера в регионе. Она оборудована светом и поручнями. Там мы можем посмотреть как жили наши предки и места раскопок неандертальца.

Новолищенское ущелье

Далее мы едем в Новолищенское ущелье, где мы можем пообедать в приличном ресторане. В теплое время года можно купаться и пройти дальше по каньону с элементами каньонинга. В зимнее время получаются отличные фото!