Экскурсии по пещерам Адлера

Найдено 18 экскурсий в категории «Пещеры» в Адлере, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
«Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Джип-тур по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
25 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а еще побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560 за человека
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Пещера неандертальцев и живительный источник»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро»»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
73 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
«Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры»
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на джипах в пещеру и древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
43 отзыва
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600 за человека
Таинственные Воронцовские пещеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
49 отзывов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
«Приглашаем любителей легкого треккинга на групповую экскурсию к системе Воронцовских пещер»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
800 за человека
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
«Помимо монастыря вы посетите: мандариновый сад, Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье, стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию) и дачу Сталина (по желанию)»
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000 за человека
Тайны Нового Афона в Абхазии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тайны Нового Афона в Абхазии
Начало: Мы заберем вас из отеля в Адлере
«Здесь находится одна из крупнейших пещер в мире - Новоафонская пещера»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Авторский тур в Мацесту
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Увидите пещеры в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом»
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Самые «сочные» места Абхазии
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Самые «сочные» места Абхазии
Начало: По договоренности
«По желанию можно посетить пещеру, которая еще никого не оставила равнодушным и является одной из самых больших в мире»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за человека
Каньонно - пещерный мультитур
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Каньонно - пещерный мультитур
Начало: Адлер, Олимпийский Парк
«Это непревзойдённая и разнообразная природа, дикие джунгли, белоснежный каньон, необитаемая пещера»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 9:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Золотое Кольцо Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
6 отзывов
Золотое Кольцо Абхазии
Начало: Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
«Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 400 за человека
Сюда не возят туристов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Сюда не возят туристов
Начало: Заберу из отеля
«Так же по желанию, на обратной стороне каньона есть две пещеры-Партизанская и Пионерская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Особенная Абхазия - по-домашнему
Индивидуальная
16 часов
Особенная Абхазия - по-домашнему
Начало: По договоренности
«Путешествие в абхазскую горную деревню и пещера «Абраскила» Вы сможете посмотреть быт семьи и их дом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Начало: Ул. Ленина, Адлер
«Таинственные места Абхазии Горные струящиеся водопады, бурлящие реки, таинственные гроты и пещеры, изумрудные долины, могущественные ущелья»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон - Душа Абхазии
Индивидуальная
10 часов
Новый Афон - Душа Абхазии
Начало: По договорённости
«Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина»
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
  • К
    Карина
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Таинственные Воронцовские пещеры
    Экскурсия понравилась. Комфортабельный автобус, виды по дороге, сама пещера, вкусная еда в кафе. Но, большой минус, что никто не предупреждает
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    о серпантине по дороге. Двум женщинам стало плохо, пришлось останавливаться, их прям выворачивало. Неприятное зрелище. При этом у экскурсовода и водителя не было даже воды. Нужно в такие поездки предусматривать наличие воды и лекарственных средств, хотя бы кислых конфеток. Еще, никто нужно понимать, что пешком в гору пройти необходимо 1.2км.

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
    Добрый день! Занимательная и увлекательная поездка и экскурсия. Красивые виды, интересные исторические факты. Спасибо большое экскурсоводу Сергею.
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Таинственные Воронцовские пещеры
    Сами пещеры и гид, который был именно в пещере на 5+
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
    Отлично
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
    Ездили с гидом Ангелиной в Абхазию, посетили Риццу, Новый Афон, Гагры. Очень понравилась экскурсия, максимум интересной информации, самые красивые локации с учетом наших пожеланий плюс бонусом великолепные фотографии. С удовольствием обращусь к ней еще не раз, рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна. Очень впечатлила Новоафонская пещера своей красотой и размерами! Были с дочерью подростком, ей тоже было интересно. Рекомендуем посещение Абхазии с Анной!
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманнаОстались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Экскурсия на джипах в пещеру и древний каньон Сочи
    Всё супер 🔥🔥🔥👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
    Огромная благодарность от нашей семьи Сергею за прекрасный день в Абхазии! Сергей провез по самым замечательным местам, погрузил в мир
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    истории этих мест, сделал нам чудесные фотографии и очень вкусно покормил в живописном месте недалеко от оз. Рица. В следующий раз на экскурсию только с ним:) от тезки большой привет

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пещеры»

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  3. В горы! Поездка к красотам Красной поляны
  4. В Новый Афон (от границы): святые места и природа
  5. Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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