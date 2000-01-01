В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

Ксения А.
Ксения А. – Гид из Адлера
Экскурсия ⛳ в Вольерный комплекс Кавказского заповедника, где обитают 16 видов млекопитающих и столько же видов хищных птиц, в том числе самая крупная птица России — чёрный гриф.

Вы увидите животных, многие из которых занесены в Красную книгу, и узнаете, как восстанавливают популяции, находящиеся под угрозой вымирания.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

Что вы увидите

  • Вольерный комплекс кавказского заповедника
Вольерный комплекс Кавказского заповедникаДорогие друзья, я много времени проработала в Кавказском заповеднике и досконально изучила флору и фауну Кавказских гор ⛰️. Особенное место в своем сердце я отвожу животным и предлагаю вместе со мной посетить Вольерный комплекс Кавказского заповедника. Важно отметить, что это не зоопарк 🌳, а скорее реабилитационный центр для животных. Здесь содержатся те, кто был спасен от человека или был найден сироткой. Многие из этих животных занесены в Красную книгу. Что вас ждет в заповеднике:• Вы узнаете о том, как восстанавливали могучего зубра на Кавказе, и как мы пытаемся сделать тоже самое сейчас с переднеазиатским леопардом;
  • В гости вас ждут несколько видов оленей, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты;
  • В комплексе содержаться 16 видов млекопитающих и столько же видов хищных птиц, в том числе самая крупная птица в России — Чёрный гриф.
  • После экскурсии 🧭 можно отобедать в традиционном кавказском кафе-пацхе прямо на территории эко-центра.
  • Эта экскурсия ⛳ будет интересна и детям, и взрослым. Я использую индивидуальный подход, поэтому текст экскурсии 🧭 всегда немного меняется и зависит от того, кто её слушает.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в заповедник: (300 рублей – взрослый, 150 рублей – дети с 7 до 14 лет, дошкольники – бесплатно)
  • Трансфер до Красной Поляны (автобус, такси, электричка).
Начало и место завершения
🚩 Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения А.
Ксения А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
31 отзыв
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
12 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 850
6 часов
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 отзыв
Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
скидка10%
2000
1 800
11 часов
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Через Гагры, Голубое озеро и Рицу — к самому зрелищному водопаду региона
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
1 000
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
2 отзыва
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам