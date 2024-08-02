Спуститься под землю, пройти через Чёртовы ворота и попробовать самый северный чай в мире
Приглашаю вас в путешествие по лучшим природным достопримечательностям Сочи! Я не буду утомлять вас долгими рассказами, зато на комфортабельном автомобиле отвезу к живописным каньонам, покажу самую протяжённую подземную систему в России и научу своими руками собирать чай.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Чайные плантации. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть телом и душой! Панорамы гор, зелёные луга, поляны с самым северным чаем мире (я научу вас его собирать!) — всё это ждёт вас здесь. У вас будет возможность продегустировать зелёный, жёлтый, чёрный и красный чай с блинчиками и вареньем из фейхоа, грецкого ореха и инжира.
Воронцовские пещеры. Побудем немного спелеотуристами и «нырнём» в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Главное — не сворачивать в неисследованные тоннели и не отставать от гида!
Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, зато можно искупаться и сделать эффектные фото. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
С собой у меня всегда есть горячий чай и вкусные бутерброды
Программа подходит для участников всех возрастов
В пещере прохладно, поэтому возьмите с собой куртку. Также рекомендую надеть спортивную обувь.
По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек за доплату, подробности уточняйте в переписке с гидом
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 294 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. Мне интересно исследовать новые для себя горные вершины, руины древних замков, таинственные пещеры и многое другое. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!