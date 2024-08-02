Приглашаю вас в путешествие по лучшим природным достопримечательностям Сочи! Я не буду утомлять вас долгими рассказами, зато на комфортабельном автомобиле отвезу к живописным каньонам, покажу самую протяжённую подземную систему в России и научу своими руками собирать чай.

Описание экскурсии

Чайные плантации. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть телом и душой! Панорамы гор, зелёные луга, поляны с самым северным чаем мире (я научу вас его собирать!) — всё это ждёт вас здесь. У вас будет возможность продегустировать зелёный, жёлтый, чёрный и красный чай с блинчиками и вареньем из фейхоа, грецкого ореха и инжира.

Воронцовские пещеры. Побудем немного спелеотуристами и «нырнём» в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Главное — не сворачивать в неисследованные тоннели и не отставать от гида!

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, зато можно искупаться и сделать эффектные фото. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara

С собой у меня всегда есть горячий чай и вкусные бутерброды

Программа подходит для участников всех возрастов

В пещере прохладно, поэтому возьмите с собой куртку. Также рекомендую надеть спортивную обувь.

По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек за доплату, подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы