Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах Красной Поляны.
Мы отправимся к самому пику Бзерпи через перевал Медвежьи Ворота, открывающий головокружительную панораму.
Чистый воздух, душистые травы и яркие краски альпийских лугов восстановят ваши силы и зарядят энергией.
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8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Медвежьи ворота
Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы. После подъема до 1660 метров начинается пешеходная часть маршрута. Сначала мы будем идти по грунтовой дороге, но вскоре попадаем в сказочный пихтовый лес. Крутой подъем выведет нас к перевалу Медвежьи ворота. Отсюда открывается первая на пути горная панорама: видны хребет Аибга, хребет Ассара и массив Чугуш, а прямо по ходу движения возвышается гора Табунная. Прежде чем отправиться наверх, мы отдохнем на скамеечках и поговорим о природе Сочинского края, традициях и обычаях местных народов.
Русские Альпы
После перевала тропа ведет траверсом, без резких наборов и падений высоты. Через час мы уже будем у «Бзерпинки». На самом карнизе расположено несколько двухэтажных домиков, у самого края обрыва. Здесь, среди зеленых лесов и цветущих полей, окруженные горными великанами, мы устроим привал и отметим дружеской трапезой наше восхождение.
Если у вас останутся силы, мы отправимся дальше — к вершине горы Табунная, на пик Бзерпи, до которого 2,5 километра пути. Стоя на вершине, вы ощутите единение с природой и насладитесь самым лучшим видом, который только можно отыскать.
Организационные детали
В походе вас будет сопровождать опытный гид-инструктор
Наденьте удобную обувь с твердой подошвой, возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и легкий перекус
Протяженность пешей части пути – 4 километра, набор/сброс высоты – 500 метров
Отдельно оплачиваются билеты в Кавказский заповедник (300 руб. /чел) и на канатную дорогу на 1660 метров (1800 руб. /чел.)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1422 туристов
Я и моя команда гидов занимается организацией однодневных походов в горах Сочи. Это не типичные экскурсии, а продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — читать дальше
коренные сочинцы, а значит, рассказываем о таких деталях Сочи, о которых вы не услышите больше ни от кого. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
25 июля 2023
Достаточно сложный маршрут. Важно оценить свои силы и иметь хоть какую-то физподготовку, хотя моя мама (60+) без неё маршрут одолела, но было сильно тяжело. Мы взяли слишком быстрый темп и сильно читать дальше
устали, особенно на первом подъёме через лес. Если есть возможность - лучше использовать палки, с ними было бы легче, нам так показалось в сравнении с другими маршрутам похожей сложности.
Вид нам не открылся с карниза, но цветущие альпийские луга с лихвой компенсировали, такого разнообразия как сортов, так и расцветок мы ещё не встречали.
С погодой вроде не повезло, видовки было мало, но с другой стороны шли не под палящим солнцем). Маршрут рекомендуем!
Дмитрий
22 июня 2023
Ходили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопил, был очень дружелюбен и хороший рассказчик! Конечно, такие красивые виды помнить будем долго, очень эмоционально и приятно, хотя пришлось и попотеть, продышаться по полной, устать кое где, но это того стоило! Эмоции через край! Мы надолго запомним это приключение! Советуем однозначно!
Алексей
17 сен 2022
Отличная прогулка, очень интересно пообщались. Про историю возникновения Сочи, про Сочи до Олимпиады и после, интересные рассказы про флору и фауну горной местности, про пещеры. Просто про разное. Очень красивые виды и растительность, после прогулки есть небольшая усталость. Ходили с девушкой, обязательно ещё схожу с друзьями куда нибудь скорее всего не одним днём.
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Алла
18 июля 2021
Всё восхитительно! Прекрасные виды,знающий гид,мышцы приятно болят,чувство удовлетворения собой и единения с природой! Спасибо,Даниил! Спасибо горы! P.S. нам за 50 лет и мы прошли без проблем весь путь,иногда останавливались отдышаться,но в общем справятся люди всех возрастов,но без патологий и лишнего веса.
Т
Татьяна
14 сен 2020
Испытали истерическое удовольствие от пейзажей на финише. Роза Пик отдыхает по сравнению с Бзерпинским карнизом! Подъем нелёгкий, местами тяжелый! Но это того стоило. Даниил проводит поход, погружаясь в него с головой! Он живет походами и красивыми местами Сочи, от того в его обществе мы получали полезную информацию о местности и живности…
Сергей
11 авг 2020
Атмосферу места создают в том числе и люди, с которыми вы разделяет эмоции. Даниил, прекрасный компаньон, который тонко чувствует Душу места и подключается к ней и когда вы все на одной волне, то получаете незабываемые впечатления! Так было и у меня. Бзерпинский карниз--Место с Душою! Рекомендую однозначно! и само место и Даниила, как Вашего компаньона! Даня- Спасибо, Дружище!))) Запомню! Вернусь)))
Е
Екатерина
17 июля 2020
Экскурсия мне понравилась! Ехала на море изначально ради пешего похода в горы. Хорошо, что выбрала именно эту экскурсию. Красоты бзерпиского карниза описать трудно, это нужно видеть. Получила огромное эстетическое удовольствие. читать дальше
Подъем был не лёгким, но возможным, даже для детей, и это того стоило. Мышцы разогрелись как после хорошей тренировки. Спасибо замечательному и интересному человеку Даниле за экскурсию и за увлекательные интересные истории, узнала много нового о Сочи, не смотря на то, что я тут не первый раз.
И
Инна
8 июля 2020
Незабываемые впечатления оставил поход на Бзерпинский карниз. Наш замечательный гид Даниил сделал все возможное, чтобы данная экскурсия была для меня и моей девятилетней дочери интересной и посильной. Хочу заметить, что читать дальше
мы абсолютно неподготовленные (физически) люди, но при этом был Даниил выбрал нужный темп, в котором нам было достаточно комфортно двигаться. Подъём дался нам непросто, но это того стоило! Неимоверная красота гор, благоухание растительности и мелодичные трели птиц в сочетании с интересными рассказами гида Даниила сделали поход незабываемым!!! А спуск- это просто песня! Начался дождь… и это добавило нашему путешествию того, что невозможно передать словами… это был волшебный сказочный лес, окутанный дымкой, свежий аромат растительности и, конечно, мокрые до нитки путешественники! Эмоции лились через край! И вот когда мы оказались внутри кабинки канатной дороги. . наступило ощущение нирваны… Буду долго помнить это путешествие! Благодарю гида, а теперь уже и друга Даниила!