Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Увлекательная прогулка вглубь веков в сопровождении опытного гида

Увлекательная прогулка вглубь веков в сопровождении опытного гида.

Этот маршрут подойдёт опытным и неподготовленным туристам, детям и людям старшего возраста.
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса

Что вас ожидает:

  • Мы пройдём по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи. Увидим деревья, которые помнят о динозаврах. Насладимся прохладой реки Хоста. Посетим музей природы Кавказа.
  • Реликтовые доледниковые леса, покрывавшие Европу 18–25 млн лет назад, почти в первозданном виде чудом сохранились в тисо-самшитовой роще.
  • Большинство туристов, в том числе с экскурсией, проходят по так называемому «малому кольцу» и видят только часть сокровищ тисо-самшитовой рощи. Мы же приглашаем вас пройти по «большому кольцу» и увидеть не только древний лес, но и развалины средневековой крепости, пещеру, каньон реки Хоста, а также посетить визит-центр Кавказского заповедника.
  • Гид не просто проведёт вас по маршруту, но обратит внимание на самые интересные его уголки, расскажет о необычных растениях рощи и поможет сделать яркие фотографии на память.

Важная информация:

  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой необходимо взять продукты для пикника;
  • Если есть желание искупаться в реке, то берите купальные принадлежности;
  • Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека;
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях;
  • В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
🚩 Начало и место завершения: Сочи, улица Шоссейная, 15
 Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака (по запросу)
  • Чаепитие.
 Что не входит
  • Проезд
  • Входной билет на территорию — 300₽ взрослый/150₽ дети 7-14 лет
Важная информация
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя
  • С собой необходимо взять продукты для пикника
  • Если есть желание искупаться в реке, то берите купальные принадлежности
  • Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях
  • В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сочный О.
Сочный О.
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