Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Мы пройдём по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи. Увидим деревья, которые помнят о динозаврах. Насладимся прохладой реки Хоста. Посетим музей природы Кавказа.
Реликтовые доледниковые леса, покрывавшие Европу 18–25 млн лет назад, почти в первозданном виде чудом сохранились в тисо-самшитовой роще.
Большинство туристов, в том числе с экскурсией, проходят по так называемому «малому кольцу» и видят только часть сокровищ тисо-самшитовой рощи. Мы же приглашаем вас пройти по «большому кольцу» и увидеть не только древний лес, но и развалины средневековой крепости, пещеру, каньон реки Хоста, а также посетить визит-центр Кавказского заповедника.
Гид не просто проведёт вас по маршруту, но обратит внимание на самые интересные его уголки, расскажет о необычных растениях рощи и поможет сделать яркие фотографии на память.
Важная информация:
Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
С собой необходимо взять продукты для пикника;
Если есть желание искупаться в реке, то берите купальные принадлежности;
Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека;
Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях;
В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
🚩 Начало и место завершения: Сочи, улица Шоссейная, 15
Что входит
Услуги гида
Аренда рюкзака (по запросу)
Чаепитие.
Что не входит
Проезд
Входной билет на территорию — 300₽ взрослый/150₽ дети 7-14 лет
Важная информация
Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя
С собой необходимо взять продукты для пикника
Если есть желание искупаться в реке, то берите купальные принадлежности
Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека
Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях
В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сочный О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них