Приглашаем исследовать самые красивые природные места в окрестностях Сочи — на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.
Вас ждут: тисо-самшитовый лес, действующий женский монастырь, подвесной мост, лечебная голубая глина и красивейший каньон у горной реки. А ещё милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
Вас ждут: тисо-самшитовый лес, действующий женский монастырь, подвесной мост, лечебная голубая глина и красивейший каньон у горной реки. А ещё милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
Описание экскурсии
По Большому Сочи с ветерком!
Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки. Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк. Подниметесь над ущельем Ахцу, пройдёте по висячему мосту Любви и исследуете волшебный лес. Жемчужиной путешествия станет каньон реки Псахо.
Шикарные фото гарантируем!
Организационные детали
- Обратите внимание: это не информационная экскурсия с гидом, а природная поездка, не предполагающая погружения в историю мест
- Данный тур не экстремальный: он доступен для семей с детьми, а также для людей в возрасте
- Поедем на подготовленном внедорожнике: УАЗ «Патриот» или «Хантер»
- Дополнительные расходы: экосбор — 400 ₽ с чел. (дети бесплатно до 18 лет), обед в кафе по желанию, дегустации
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
ежедневно в 07:30 и 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый билет обед
|2600 ₽
|Детский билет до 18 лет обед
|2500 ₽
|Взрослый билет утро
|2300 ₽
|Детский билет до 18 лет утро
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11260 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на то, что заявлено как видовая экскурсия без рассказа, водитель рассказывал кратко о местах остановок,
Вам был полезен этот отзыв?
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях, но так как сама при выборе экскурсии их читала и частично сомневалась из-за прочитанного
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия! Александр рассказывал нам про локации, прокатил с ветерком. Мне очень понравилось, к посещению рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Все очень понравилось, красивые локации, вкусная дегустация отличный водите
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе»
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: пещеры, водопады, реки и источники
Откройте тайны Сочи: пещеры, водопады и реки ждут вас! Погрузитесь в атмосферу древнего леса и узнайте истории прошлого
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:15
22 авг в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Групповая
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2423 ₽
2550 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Царский каньон и долина Псахо: джип-тур по заповедным местам
Проехать по живописному бездорожью и увидеть созданные природой произведения искусства (из Адлера)
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2500 ₽ за человека
2300 ₽ за человека