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(некоторые отзывы меня смутили, сразу скажу, что не пожалела о том, что поехала).

Что касается отсутствия информации, прочитала отзыв о том, что "привезли на точку и делайте что хотите", не согласна.

На каждой локации водитель коротко давал информацию о месте, инструктировал куда пройти и на что обратить внимание. Иногда хочется экскурсий, где подробно рассказывают информацию, а иногда хочется отдохнуть не только душой, но и головой (без излишней информации), этот тур как раз такой, собственно говоря он изначально так и заявлен!

Что касается музыки, нельзя всем угодить, особенно в группе, где люди случайным образом подобраны, кому-то хочется потише, но кому-то наоборот погромче, в этом случае всем угодить не получится… Что касается нашего водителя, он предусмотрительно снизил басы, прислушивался к мнению, переключал песни, если просили, делал звук погромче (также по просьбе отдыхающих туристов), на все вопросы отвечал, двери открывал, был вежлив, улыбчив и внимателен - Артур во всех смыслах КрасавчеГ!!!

Все заявленные локации были показаны в полном объёме, (специально прикрепляю фото).

Вывод такой, если ваша цель поехать и найти недочёты, кто же может вам помешать🙃 Однако, если вы решили душевно и весело провести время, посмотреть красивые места экскурсия окупает себя полностью!