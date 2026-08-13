На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе

Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Приглашаем исследовать самые красивые природные места в окрестностях Сочи — на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.

Вас ждут: тисо-самшитовый лес, действующий женский монастырь, подвесной мост, лечебная голубая глина и красивейший каньон у горной реки. А ещё милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
4.7
18 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе

Описание экскурсии

По Большому Сочи с ветерком!

Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки. Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк. Подниметесь над ущельем Ахцу, пройдёте по висячему мосту Любви и исследуете волшебный лес. Жемчужиной путешествия станет каньон реки Псахо.

Шикарные фото гарантируем!

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не информационная экскурсия с гидом, а природная поездка, не предполагающая погружения в историю мест
  • Данный тур не экстремальный: он доступен для семей с детьми, а также для людей в возрасте
  • Поедем на подготовленном внедорожнике: УАЗ «Патриот» или «Хантер»
  • Дополнительные расходы: экосбор — 400 ₽ с чел. (дети бесплатно до 18 лет), обед в кафе по желанию, дегустации
  • Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

ежедневно в 07:30 и 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый билет обед2600 ₽
Детский билет до 18 лет обед2500 ₽
Взрослый билет утро2300 ₽
Детский билет до 18 лет утро2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11260 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
1
2
1
1
В
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Очень хороший водитель, экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Хороший маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на то, что заявлено как видовая экскурсия без рассказа, водитель рассказывал кратко о местах остановок,
читать дальшеуменьшить

а в монастыре даже была полноценная экскурсия и дегустация конфетного дерева. Хочется отметить, что экскурсия на джипе предполагает музыку и драйв. Наблюдали, как в соседнем УАЗе девушка возмущалась и просила отвезти ее обратно, так как ей не нравится музыка. А мы были в недоумении, музыка, особенно мотивы лезгинок добавляют путешествию особый колорит, без них было бы сухо и скучно.

Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Прекрасное путешествие с красивыми видами! Горные реки невероятно красивы, а их каньоны просто сказочные. Несмотря на
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
всё соответствовало заявленному описанию. поездка прошла быстро и с ветерком.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях, но так как сама при выборе экскурсии их читала и частично сомневалась из-за прочитанного
читать дальшеуменьшить

(некоторые отзывы меня смутили, сразу скажу, что не пожалела о том, что поехала).
Что касается отсутствия информации, прочитала отзыв о том, что "привезли на точку и делайте что хотите", не согласна.
На каждой локации водитель коротко давал информацию о месте, инструктировал куда пройти и на что обратить внимание. Иногда хочется экскурсий, где подробно рассказывают информацию, а иногда хочется отдохнуть не только душой, но и головой (без излишней информации), этот тур как раз такой, собственно говоря он изначально так и заявлен!
Что касается музыки, нельзя всем угодить, особенно в группе, где люди случайным образом подобраны, кому-то хочется потише, но кому-то наоборот погромче, в этом случае всем угодить не получится… Что касается нашего водителя, он предусмотрительно снизил басы, прислушивался к мнению, переключал песни, если просили, делал звук погромче (также по просьбе отдыхающих туристов), на все вопросы отвечал, двери открывал, был вежлив, улыбчив и внимателен - Артур во всех смыслах КрасавчеГ!!!
Все заявленные локации были показаны в полном объёме, (специально прикрепляю фото).
Вывод такой, если ваша цель поехать и найти недочёты, кто же может вам помешать🙃 Однако, если вы решили душевно и весело провести время, посмотреть красивые места экскурсия окупает себя полностью!

Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,+2
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Отличная поездка! Отдельное спасибо нашему водителю! 😍 Как правило, я не пишу отзывы о таких мероприятиях,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия! Александр рассказывал нам про локации, прокатил с ветерком. Мне очень понравилось, к посещению рекомендую
Отличная экскурсия! Александр рассказывал нам про локации, прокатил с ветерком. Мне очень понравилось, к посещению рекомендую
Отличная экскурсия! Александр рассказывал нам про локации, прокатил с ветерком. Мне очень понравилось, к посещению рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Все очень понравилось, красивые локации, вкусная дегустация отличный водите
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе»

Сочи: пещеры, водопады, реки и источники
На машине
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: пещеры, водопады, реки и источники
Откройте тайны Сочи: пещеры, водопады и реки ждут вас! Погрузитесь в атмосферу древнего леса и узнайте истории прошлого
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:15
22 авг в 09:00
7000 ₽ за человека
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Джиппинг
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
На машине
Джиппинг
6 часов
-
5%
47 отзывов
Групповая
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2423 ₽2550 ₽ за человека
Царский каньон и долина Псахо: джип-тур по заповедным местам
Пешая
На машине
Джиппинг
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Царский каньон и долина Псахо: джип-тур по заповедным местам
Проехать по живописному бездорожью и увидеть созданные природой произведения искусства (из Адлера)
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
2300 ₽ за человека