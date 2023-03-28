На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе

Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем исследовать самые красивые природные места в окрестностях Сочи — на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.

Вас ждут: тисо-самшитовый лес, пещера первобытного человека, действующий женский монастырь и красивейший каньон у горной реки. А еще милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Большому Сочи с ветерком!

Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки, покормите осликов и оцените с высоты Скайпарк. Заглянете в пещеру первобытного человека, подниметесь на смотровую площадку над ущельем Ахцу и посетите Троице-Георгиевский женский монастырь. Пройдёте по висячему мосту Любви и исследуете волшебный лес. Шикарные фото гарантируем!

Организационные детали

  • Это природная поездка, не предполагающая погружения в историю мест
  • Данный тур не экстремальный: он доступен для семей с детьми, а также для людей в возрасте
  • Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике: UAZ, Патриот, Хантер
  • Дополнительные расходы: экосбор — 200 руб. с человека, Ахштырская пещера (по желанию) — 200 руб. взр, 100 руб. дети, обед в кафе
  • В хорошую погоду мы можем добавить в программу водопад Пасть Дракона — 200 руб. с человека

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Групповые
На машине
Можно с детьми
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Популярные места
Религиозные
Смотровые площадки
Тисо-самшитовая роща
Джиппинг

Похожие туры из Адлера

На кабриолете по Сочи и окрестностям
3 часа
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
Организатор экскурсии Aleksandr
Aleksandr
23 отзыва
Очень популярно сейчас
На кабриолете по Сочи и окрестностям
Прокатиться в духе dolce vita по живописным дорогам - к лучшим панорамам и визитным карточкам края
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
1300011 700 за всё до 3 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
6 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
30 мар
31 мар
2 апр
3 апр
от 6 500 за всё до 2 чел.
Магия вечернего Сочи
5 часов
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Петрос
Петрос
Нет отзывов
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
по договоренности
3 апр
4 апр
5 апр
6 апр
8 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Адлере
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ