Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Приглашаем исследовать самые красивые природные места в окрестностях Сочи — на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.
Вас ждут: тисо-самшитовый лес, пещера первобытного человека, действующий женский монастырь и красивейший каньон у горной реки. А еще милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
Вас ждут: тисо-самшитовый лес, пещера первобытного человека, действующий женский монастырь и красивейший каньон у горной реки. А еще милые ослики и лучший вид на Скайпарк!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По Большому Сочи с ветерком!
Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки, покормите осликов и оцените с высоты Скайпарк. Заглянете в пещеру первобытного человека, подниметесь на смотровую площадку над ущельем Ахцу и посетите Троице-Георгиевский женский монастырь. Пройдёте по висячему мосту Любви и исследуете волшебный лес. Шикарные фото гарантируем!
Организационные детали
- Это природная поездка, не предполагающая погружения в историю мест
- Данный тур не экстремальный: он доступен для семей с детьми, а также для людей в возрасте
- Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике: UAZ, Патриот, Хантер
- Дополнительные расходы: экосбор — 200 руб. с человека, Ахштырская пещера (по желанию) — 200 руб. взр, 100 руб. дети, обед в кафе
- В хорошую погоду мы можем добавить в программу водопад Пасть Дракона — 200 руб. с человека
ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:30Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Адлере
Провела 529 экскурсий для 647 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
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