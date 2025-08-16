Экскурсия по живописным местам от Адлера до Красной Поляны - это возможность увидеть природные богатства Сочи.
Участники проедут по старой царской дороге, посетят Ахштырское и Ахцу ущелья, испробуют целебную воду источника Чвижепсе и полюбуются водопадом «Девичьи слёзы».
В Красной Поляне гости увидят олимпийские объекты и поднимутся на канатной дороге к вершинам Кавказа. Программа подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏞️ Посещение целебных источников
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🏔️ Олимпийские объекты
- 🌳 Прогулка по реликтовым лесам
Что можно увидеть
- Ущелье Ахштырское
- Ущелье Ахцу
- Источник Чвижепсе
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Роза Пик
- Курорт Газпром Поляна
Описание экскурсии
Кажется, в Сочи есть всё. Ну или почти всё. Горы, море, ущелья и целебные источники — я покажу вам ключевые локации от Сочи до горных курортов.
Маршрут прогулки
- Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
- Ущелье Ахцу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
- Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой. Легенда расскажет о убыхах, которые и назвали этот источник Чвижепсе, что означает «вода дающая радость»!
- Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
- Посёлок Красная поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной «Розы Хутор». Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
- Курорт «Газпром Поляна». На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex. Есть бустер и детское кресло — уточняйте необходимость при бронировании
- Ограничений по возрасту и физической подготовки нет, учитывайте продолжительность экскурсии и возможности детей и старшего поколения
Дополнительные расходы
- Вход на источник Чвижепсе — 200 ₽ за чел.
- Водопад «Девичьи слёзы» — 200 ₽ за чел.
- Вольерный комплекс — 300 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу: 2750 ₽ — взрослый, 1650 ₽ — детский, 2200 ₽ — льготный (инвалиды, старше 60 лет и ветераны боевых действий), люди младше 7 лет и старше 70 — 1 ₽
Для приобретения льготных билетов возьмите, пожалуйста, оригиналы документов.
в четверг и пятницу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля или ближайшей автобусной остановки
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 390 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 авг 2025
Очень впечатлила экскурсия, была впервые на Красной поляне и не пожалела. Необыкновенные виды гор Кавказа, ущелий, горных рек. Гид Светлана очень приветливо и интересно рассказывала о достопримечательных местах, заезжали в
Татьяна
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер, водичка а самое главное шикарные эмоции, все объяснили при подъеме, подождали сколько нужно для обеда и мини шопинга. Спасибо 🫶🏻
И
Ирина
1 апр 2025
Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла великолепно. Посетили все запланированные места и даже больше (заехали в вольерный комплекс), насладились великолепием гор и разнообразием флоры. Гид Светлана эрудированная, внимательная, обаятельная женщина, прислушивалась ко всем нашим пожеланиям. Экскурсию проводит интересно и непринужденно, аккуратно водит машину. Рекомендую экскурсию и гида!
Д
Дарья
7 мар 2025
Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно! Отдельно хочется отметить, что Светлана спрашивала и учитывала наши пожелания во время нашего путешествия! Очень рекомендую к посещению!
