Е Елена читать дальше самые интересные, причем без толпы других туристов. Самое незабываемое это подьем на канатной трассе, причем на каждом уровне есть еще другие поменьше, на которые тоже надо съездить. В целом экскурсия очень понравилась и оставила незабываемые впечатления. Очень впечатлила экскурсия, была впервые на Красной поляне и не пожалела. Необыкновенные виды гор Кавказа, ущелий, горных рек. Гид Светлана очень приветливо и интересно рассказывала о достопримечательных местах, заезжали в

Татьяна Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер, водичка а самое главное шикарные эмоции, все объяснили при подъеме, подождали сколько нужно для обеда и мини шопинга. Спасибо 🫶🏻

И Ирина Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла великолепно. Посетили все запланированные места и даже больше (заехали в вольерный комплекс), насладились великолепием гор и разнообразием флоры. Гид Светлана эрудированная, внимательная, обаятельная женщина, прислушивалась ко всем нашим пожеланиям. Экскурсию проводит интересно и непринужденно, аккуратно водит машину. Рекомендую экскурсию и гида!