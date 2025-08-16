Мои заказы

Русская Швейцария: к горам Красной Поляны из Адлера

Путешествие от побережья до горных вершин Красной Поляны подарит незабываемые впечатления. Исследуйте ущелья, целебные источники и олимпийские объекты
Экскурсия по живописным местам от Адлера до Красной Поляны - это возможность увидеть природные богатства Сочи.

Участники проедут по старой царской дороге, посетят Ахштырское и Ахцу ущелья, испробуют целебную воду источника Чвижепсе и полюбуются водопадом «Девичьи слёзы».

В Красной Поляне гости увидят олимпийские объекты и поднимутся на канатной дороге к вершинам Кавказа. Программа подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏞️ Посещение целебных источников
  • 🚠 Подъём на канатной дороге
  • 🏔️ Олимпийские объекты
  • 🌳 Прогулка по реликтовым лесам
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Ущелье Ахштырское
  • Ущелье Ахцу
  • Источник Чвижепсе
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Роза Пик
  • Курорт Газпром Поляна

Описание экскурсии

Кажется, в Сочи есть всё. Ну или почти всё. Горы, море, ущелья и целебные источники — я покажу вам ключевые локации от Сочи до горных курортов.

Маршрут прогулки

  • Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
  • Ущелье Ахцу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
  • Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой. Легенда расскажет о убыхах, которые и назвали этот источник Чвижепсе, что означает «вода дающая радость»!
  • Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
  • Посёлок Красная поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной «Розы Хутор». Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
  • Курорт «Газпром Поляна». На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex. Есть бустер и детское кресло — уточняйте необходимость при бронировании
  • Ограничений по возрасту и физической подготовки нет, учитывайте продолжительность экскурсии и возможности детей и старшего поколения

Дополнительные расходы

  • Вход на источник Чвижепсе — 200 ₽ за чел.
  • Водопад «Девичьи слёзы» — 200 ₽ за чел.
  • Вольерный комплекс — 300 ₽ за чел.
  • Билет на канатную дорогу: 2750 ₽ — взрослый, 1650 ₽ — детский, 2200 ₽ — льготный (инвалиды, старше 60 лет и ветераны боевых действий), люди младше 7 лет и старше 70 — 1 ₽

Для приобретения льготных билетов возьмите, пожалуйста, оригиналы документов.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда: в четверг и пятницу в 09:00
Светлана
Светлана — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 390 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
16 авг 2025
Очень впечатлила экскурсия, была впервые на Красной поляне и не пожалела. Необыкновенные виды гор Кавказа, ущелий, горных рек. Гид Светлана очень приветливо и интересно рассказывала о достопримечательных местах, заезжали в
читать дальше

самое интересное это подьем на канатной трассе, причем на каждом уровне есть еще другие поменьше, на которые тоже надо съездить. В целом экскурсия очень понравилась и оставила незабываемые впечатления.

Татьяна
Татьяна
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер, водичка а самое главное шикарные эмоции, все объяснили при подъеме, подождали сколько нужно для обеда и мини шопинга. Спасибо 🫶🏻
Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер,Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер,Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер,Прекрасная экскурсия, заехали на все объекты которые хотели, рассказали историю, прекрасная понятная речь, комфортабельная машина, кондиционер,
И
Ирина
1 апр 2025
Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла великолепно. Посетили все запланированные места и даже больше (заехали в вольерный комплекс), насладились великолепием гор и разнообразием флоры. Гид Светлана эрудированная, внимательная, обаятельная женщина, прислушивалась ко всем нашим пожеланиям. Экскурсию проводит интересно и непринужденно, аккуратно водит машину. Рекомендую экскурсию и гида!
Д
Дарья
7 мар 2025
Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно! Отдельно хочется отметить, что Светлана спрашивала и учитывала наши пожелания во время нашего путешествия! Очень рекомендую к посещению!
Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно!Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно!Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно!Выражаем огромную благодарность Светлане за проведенную для нас экскурсию! Все было четко, грамотно, и очень информативно!

