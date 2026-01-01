Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
-
10%
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
2 мар в 13:00
9 мар в 13:00
53 910 ₽
59 900 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Роза Хутор»
Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Адлере в феврале 2026
Сейчас в Адлере в категории "Роза Хутор" можно забронировать 3 тура от 51 200 до 73 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2026 год по теме «Роза Хутор», 3 ⭐ отзыва, цены от 51200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель