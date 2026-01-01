Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
«Во второй половине дня прогуляемся по Олимпийскому парку — именно здесь проходили зимние Олимпийские игры 2014 года»
7 мар в 13:30
67 000 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
«После заселения отправляемся на прогулку по набережной Адлера и Олимпийскому парку»
18 окт в 14:30
73 400 ₽ за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
«Завтракаем и отправляемся в Олимпийский парк, где посмотрим на главные спортивные сооружения Олимпиады»
1 ноя в 08:00
59 900 ₽ за человека
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