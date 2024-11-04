Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
7 мая в 09:00
14 мая в 09:00
58 500 ₽ за человека
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Сочи, 09:00
8 мая в 08:00
34 943 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 ноября 2024Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
- ЛЛюдмила3 ноября 2024Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из аэропорта»
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Сейчас в Адлере в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 34 943 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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