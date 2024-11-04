Туры из аэропорта Адлера

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Адлере, цены от 34 943 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
2 отзыва
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии
На машине
5 дней
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
7 мая в 09:00
14 мая в 09:00
58 500 ₽ за человека
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
3 дня
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Сочи, 09:00
8 мая в 08:00
34 943 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
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    был не похож на предыдущий. Всё спланировано, всё продумано. Великолепные локации, виды. Впечатление просто супер. Огромное спасибо Гору за кучу положительных эмоций. Я уверена, что в Абхазию обязательно вернусь.

    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
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    страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение

    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
  2. Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии
  3. Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Какие места ещё посмотреть в Адлере
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Термальные источники Кындыг
  5. Храм Симона Кананита
  6. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Адлере в мае 2025
Сейчас в Адлере в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 34 943 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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