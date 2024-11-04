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страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение