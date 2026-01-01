Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
Морская сказка в мини-группе: релакс-тур в Абхазию с проживанием на вилле и экскурсиями (из Сочи)
Посетить пляж Белые скалы, отдохнуть в бассейне и полюбоваться озером Рица
Начало: Аэропорт Сочи или железнодорожный вокзал Адлера, 1...
2 фев в 12:00
23 мар в 12:00
22 000 ₽ за человека
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
