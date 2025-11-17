За 3 дня вы увидите все значимые места Абхазии и прочувствуете атмосферу края.В программу включены как городские локации, так и природные жемчужины — озеро Рица и другие места по пути

в горы. Вы прогуляетесь по набережным морских курортов и рассмотрите архитектуру Гагры, Пицунды, Сухума и Нового Афона. Также посетим село Лыхны, оно же бывшая столица Абхазского княжества, горячие источники и побываем на абхазском застолье и кулинарном мастер-классе. А разместимся с комфортом в небольшом отеле с бассейном и сауной.

Время начала: 11:15

Описание тура

Организационные детали

Вам подойдёт любой рейс, прибывающий в Сочи не позднее 12:00.

Вылет из Сочи не раньше 19:00.

