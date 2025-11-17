Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
За 3 дня вы увидите все значимые места Абхазии и прочувствуете атмосферу края.
В программу включены как городские локации, так и природные жемчужины — озеро Рица и другие места по пути читать дальше
в горы.
Вы прогуляетесь по набережным морских курортов и рассмотрите архитектуру Гагры, Пицунды, Сухума и Нового Афона.
Также посетим село Лыхны, оно же бывшая столица Абхазского княжества, горячие источники и побываем на абхазском застолье и кулинарном мастер-классе. А разместимся с комфортом в небольшом отеле с бассейном и сауной.
Вам подойдёт любой рейс, прибывающий в Сочи не позднее 12:00. Вылет из Сочи не раньше 19:00.
Питание. Включены 2 завтрака, 2 обеда, мастер-класс по приготовлению абхазских блюд и дегустация, 1 абхазское застолье с фольклорным ансамблем. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Возраст участников. От 5 лет. Для детей до 14 лет скидка.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Гагра и Пицунда
Встречаемся на привокзальной площади Адлера или в аэропорту Сочи. Далее отправляемся в Гагру, где состоится обзорная экскурсия: вы прогуляетесь по знаменитой Колоннаде и парку Принца Ольденбургского, заглянете в ресторан «Гагрипш».
После обеда поедем в Пицунду, где увидим главное архитектурное сокровище города — Патриарший собор во имя апостола Андрея Первозванного. Вечером разместимся в гостинице.
2 день
Сухум, Новый Афон, Лыхны, горячие источники и абхазские блюда
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Сухуму. Прогуляемся по набережной Махаджиров, а затем отправимся к горячему источнику в Кындыге, где искупаемся в термальных водах.
Во время обеда вы примете участие в мастер-классе по приготовлению абхазских блюд с последующей дегустацией. Затем отправитесь в Новый Афон, где увидите Лебединое озеро, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита. Заключительным пунктом станет прогулка по крупнейшему селу Абхазии — Лыхны.
Вечером состоится традиционное абхазское застолье с выступлением фольклорного ансамбля. На столе будут шашлык, сулугуни, свежие овощи, мамалыга, акуд, вино и чача.
3 день
Озеро Рица и живописные локации по пути
После завтрака вы отправитесь к озеру Рица — одной из главных природных жемчужин Абхазии. По пути сделаем остановку у развалин Бзыбского храма, водопадов Мужские слёзы и Девичьи слёзы, Голубого озера и Юпшарского каньона.
На берегу озера будет организован обед, после чего вы посетите дачу Иосифа Сталина. Завершится программа трансфером в аэропорт Сочи или на ж/д вокзал Адлера.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин и 1 обед с мастер-классом
Все переезды по программе, включая трансфер Адлер-Абхазия-Адлер
Экскурсионное сопровождение
Посещение всех локаций по программе, входные билеты
Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
Билеты до Адлера и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - стоимость тура 29 900 ₽ (сентябрь) или 31 000 ₽ (ноябрь)
Посещение Новоафонской пещеры (по желанию) - 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
Завершение: Аэропорт Сочи или ж/д вокзал Адлера, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
