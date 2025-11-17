Мои заказы

Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном

Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
За 3 дня вы увидите все значимые места Абхазии и прочувствуете атмосферу края.

В программу включены как городские локации, так и природные жемчужины — озеро Рица и другие места по пути
в горы.

Вы прогуляетесь по набережным морских курортов и рассмотрите архитектуру Гагры, Пицунды, Сухума и Нового Афона.

Также посетим село Лыхны, оно же бывшая столица Абхазского княжества, горячие источники и побываем на абхазском застолье и кулинарном мастер-классе. А разместимся с комфортом в небольшом отеле с бассейном и сауной.

Ближайшие даты:
1
мая12
июн
Время начала: 11:15

Описание тура

Организационные детали

Вам подойдёт любой рейс, прибывающий в Сочи не позднее 12:00.
Вылет из Сочи не раньше 19:00.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 2 завтрака, 2 обеда, мастер-класс по приготовлению абхазских блюд и дегустация, 1 абхазское застолье с фольклорным ансамблем. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Возраст участников. От 5 лет. Для детей до 14 лет скидка.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Гагра и Пицунда

Встречаемся на привокзальной площади Адлера или в аэропорту Сочи. Далее отправляемся в Гагру, где состоится обзорная экскурсия: вы прогуляетесь по знаменитой Колоннаде и парку Принца Ольденбургского, заглянете в ресторан «Гагрипш».

После обеда поедем в Пицунду, где увидим главное архитектурное сокровище города — Патриарший собор во имя апостола Андрея Первозванного. Вечером разместимся в гостинице.

2 день

Сухум, Новый Афон, Лыхны, горячие источники и абхазские блюда

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Сухуму. Прогуляемся по набережной Махаджиров, а затем отправимся к горячему источнику в Кындыге, где искупаемся в термальных водах.

Во время обеда вы примете участие в мастер-классе по приготовлению абхазских блюд с последующей дегустацией. Затем отправитесь в Новый Афон, где увидите Лебединое озеро, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита. Заключительным пунктом станет прогулка по крупнейшему селу Абхазии — Лыхны.

Вечером состоится традиционное абхазское застолье с выступлением фольклорного ансамбля. На столе будут шашлык, сулугуни, свежие овощи, мамалыга, акуд, вино и чача.

3 день

Озеро Рица и живописные локации по пути

После завтрака вы отправитесь к озеру Рица — одной из главных природных жемчужин Абхазии. По пути сделаем остановку у развалин Бзыбского храма, водопадов Мужские слёзы и Девичьи слёзы, Голубого озера и Юпшарского каньона.

На берегу озера будет организован обед, после чего вы посетите дачу Иосифа Сталина. Завершится программа трансфером в аэропорт Сочи или на ж/д вокзал Адлера.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)34 900 ₽
1-местный номер38 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин и 1 обед с мастер-классом
  • Все переезды по программе, включая трансфер Адлер-Абхазия-Адлер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - стоимость тура 29 900 ₽ (сентябрь) или 31 000 ₽ (ноябрь)
  • Посещение Новоафонской пещеры (по желанию) - 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
Завершение: Аэропорт Сочи или ж/д вокзал Адлера, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

