В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
«Вы увидите водопады Мужские и Девичьи слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь видом Голубого озера»
22 янв в 08:30
23 янв в 08:30
21 999 ₽ за всё до 4 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
«Затем отправитесь в Новый Афон, где увидите Лебединое озеро, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита»
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
-
10%
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
«По дороге сделаем остановки у подвесного немецкого моста через реку Бзыбь, в Юпшарском каньоне, у Голубого озера, на Чабгарском карнизе и у водопадов Девичьи и Мужские слёзы»
24 янв в 08:00
28 янв в 08:00
7020 ₽
7800 ₽ за человека
