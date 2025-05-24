Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
«За 3 дня вы увидите легендарные Голубое озеро и озеро Большая Рица, подниметесь в горы к укромному озеру Малая Рица и услышите шум водопада Птичий»
24 мая в 08:15
6 июн в 08:00
24 500 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
«В одном путешествии будут и горы, и водопады, и каньоны с бирюзовыми реками, и субтропические леса с папоротниками и лианами, и даже море»
4 мая в 14:30
12 окт в 14:30
56 400 ₽ за человека
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Сочи, 09:00
«Будет не только красиво, но и эстетично: остановка на кофе с видом на море, привал в живописном лесу с глинтвейном, обед в кафе у водопада»
8 мая в 08:00
34 943 ₽ за человека
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