Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Адлере, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 дня Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп Начало: КПП Псоу, время - по договорённости «За 3 дня вы увидите легендарные Голубое озеро и озеро Большая Рица, подниметесь в горы к укромному озеру Малая Рица и услышите шум водопада Птичий» 24 500 ₽ за человека Пешая 7 дней Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну Начало: Адлер, 14:30 «В одном путешествии будут и горы, и водопады, и каньоны с бирюзовыми реками, и субтропические леса с папоротниками и лианами, и даже море» 56 400 ₽ за человека На машине Джиппинг Джиппинг в Абхазию 3 дня Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах Начало: Аэропорт Сочи, 09:00 «Будет не только красиво, но и эстетично: остановка на кофе с видом на море, привал в живописном лесу с глинтвейном, обед в кафе у водопада» 34 943 ₽ за человека Все туры Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Водопады»

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