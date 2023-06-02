Индивидуальная
6 часов
Завораживающие виды перевала Кату-Ярык
Насладиться первозданной природой Алтая, а попутно узнать об истории, географии и жизни региона
Начало: Акташ
«Эта поездка в первую очередь посвящена природе Алтая»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
«плату) Также при желании вы сможете посетить озеро Горных духов — таинственное место с невероятной энергетикой, окутанное древними преданиями»
Расписание: каждый день по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
Начало: Акташ, Чибит
«В ходе нашей экскурсии мы посетим марсианские холмы Марс-1 и Марс-2, а также пройдемся по Луне — лунные пейзажи расположены неподалеку в долине реки Чаган-Узун»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 июня 2023Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «Природа и пейзажи»
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