Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Акташе, цены от 19 200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по природным красотам Алтая Прекрасный и опасный перевал Кату-Ярык - уникальная возможность увидеть Алтай с высоты. Откройте для себя его природные и исторические сокровища Начало: Акташ 27 000 ₽ за всё до 5 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Тобожок и панорама Чуйской степи Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58 19 200 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Уландрык и Небесные пастбища Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58 21 600 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Акташа Последние отзывы на экскурсии В Влад Завораживающие виды перевала Кату-Ярык Ездили с Максимом на Кату-Ярык, ходили на водопад Куркуре. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе. Максим рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось! Рекомендую всем эту экскурсию.

В Валерия Завораживающие виды перевала Кату-Ярык Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Акташе Завораживающие виды перевала Кату-Ярык Тобожок и панорама Чуйской степи Уландрык и Небесные пастбища В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Акташу в мае 2025 Сейчас в Акташе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 200 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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