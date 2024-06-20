Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по природным красотам Алтая
Прекрасный и опасный перевал Кату-Ярык - уникальная возможность увидеть Алтай с высоты. Откройте для себя его природные и исторические сокровища
Начало: Акташ
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобожок и панорама Чуйской степи
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
19 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уландрык и Небесные пастбища
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
21 600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад20 июня 2024Ездили с Максимом на Кату-Ярык, ходили на водопад Куркуре. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе. Максим рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось! Рекомендую всем эту экскурсию.
- ВВалерия2 июня 2023Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Акташу в мае 2025
Сейчас в Акташе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 200 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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