Необычные экскурсии по Акташу

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Акташе, цены от 9 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Джиппинг
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
Расписание: каждый день по договоренности.
Завтра в 09:00
31 июл в 13:00
13 000 за всё до 4 чел.
Водопад Учар c cопровождением
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Учар c cопровождением
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
50 400 за всё до 4 чел.
Тобожок и панорама Чуйской степи
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобожок и панорама Чуйской степи
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
19 200 за всё до 4 чел.
Уландрык и Небесные пастбища
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уландрык и Небесные пастбища
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
21 600 за всё до 4 чел.
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Начало: Ваш отель в окрестностях г. Горно-Алтайска / Чемал...
9 600 за всё до 5 чел.
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
14 400 за всё до 4 чел.
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
Начало: Акташ, Чибит
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
31 июл в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    15 июня 2024
    «Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
    Посетили акташский ретранслятор, дорога в по горной дороге заняла около часа, с элементами экстрима, тк дорогой назвать сложно 😂 Вид
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    с верхней точки завораживает, попали в хорошую погоду было, Гид очень толково управлял машиной, ехали без гонок, поделился своими знаниями по экскурсии и по региону в целом. Все участники остались довольны и зарядились положительными эмоциями. В будущем еще обратимся.

  • Е
    Евгений
    11 июня 2024
    «Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
    Замечательное место. Стоит побывать. Море впечатлений!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «Необычные»

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  1. «Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
  2. Водопад Учар c cопровождением
  3. Тобожок и панорама Чуйской степи
  4. Уландрык и Небесные пастбища
  5. Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Сколько стоит экскурсия по Акташу в июле 2024
Сейчас в Акташе в категории "Необычные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 600 до 50 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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