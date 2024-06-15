3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
Расписание: каждый день по договоренности.
Завтра в 09:00
31 июл в 13:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Учар c cопровождением
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
50 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобожок и панорама Чуйской степи
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
19 200₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уландрык и Небесные пастбища
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
21 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Начало: Ваш отель в окрестностях г. Горно-Алтайска / Чемал...
9 600₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
14 400₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
Начало: Акташ, Чибит
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
31 июл в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем15 июня 2024Посетили акташский ретранслятор, дорога в по горной дороге заняла около часа, с элементами экстрима, тк дорогой назвать сложно 😂 Вид
- ЕЕвгений11 июня 2024Замечательное место. Стоит побывать. Море впечатлений!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «Необычные»
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