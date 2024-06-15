читать дальше

с верхней точки завораживает, попали в хорошую погоду было, Гид очень толково управлял машиной, ехали без гонок, поделился своими знаниями по экскурсии и по региону в целом. Все участники остались довольны и зарядились положительными эмоциями. В будущем еще обратимся.