читать дальше

не только знает очень и очень много о родном Крыме, но и детально продумывает и готовит свои экскурсии, стараясь сделать их максимально комфортными и увлекательными.

Но самое главное, что он увлеченный и по настоящему влюбленный в Крым человек, настоящий романтик и искатель приключений))

Мы всей семьей провели два прекрасных дня вместе с Димой, прикоснулись к древней и прекрасной истории полуострова, его достопримечательностям и красотам. Самое главное - мы все полюбили Крым. Дима - огромное спасибо тебе за это и до новой встречи…..))