Мои заказы

Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам

Калейдоскоп впечатлений
5
1 отзыв
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Данный маршрут очень разнообразен, включает многие природные локации — водопады, ущелья, горы, скалы, пещеры. Будет интересен широкой аудитории, в том числе детям. Включает нетрудный хайкинг, впечатляющие смотровые. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Аптечка и солнцезащитный крем
  • Инвентарь для пикника
  • Зонты и дождевики
  • Пледы и куртки
  • Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
26 июл 2024
Познакомились с Дмитрием при помощи «сарафанного радио»))
Оказалось, что коренные жители Крыма сами подписываются на канал Димы, для того, чтобы узнать что-то новое и интересное о родном полуострове!
Дима действительно профессионал, который
читать дальше

не только знает очень и очень много о родном Крыме, но и детально продумывает и готовит свои экскурсии, стараясь сделать их максимально комфортными и увлекательными.
Но самое главное, что он увлеченный и по настоящему влюбленный в Крым человек, настоящий романтик и искатель приключений))
Мы всей семьей провели два прекрасных дня вместе с Димой, прикоснулись к древней и прекрасной истории полуострова, его достопримечательностям и красотам. Самое главное - мы все полюбили Крым. Дима - огромное спасибо тебе за это и до новой встречи…..))

Входит в следующие категории Алупки

Похожие экскурсии из Алупки

Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
1250 ₽ за человека
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков
9 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 7 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алупки
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алупки
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алупке