Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Дмитрий Ваш гид в Алупке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-7 человек 10% Скидка на заказ 23000 выгода 2300 ₽ 20 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии Любители природы и истории оценят этот насыщенный маршрут. Ядром тура являются две красивейшие пещеры полуострова. Вас удивит природное разнообразие локаций на нашем пути, а также исторические объекты и детская программа. Авторская экскурсия с посещением закрытых от публичных глаз смотровых площадок. Путешествие длиной в день. День длиной в жизнь. Полное сопровождение тура — исторические справки, мифы и факты, уникальные природные объекты, питание в проверенных местах. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-экскурсовода

Услуги водителя

Напитки

Фото и видео на айфон

Аптечка с солнцезащитным кремом

Пледы и куртки

Дождевики и зонты

Автохолодильник

Детское кресло и бустер Место начала и завершения? Г. Ялта, ул. Московская 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Организационные детали:

Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида

С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности

Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти

При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – В Валерий читать дальше по нашим пожеланиям! 🙌

Отдельная благодарность за рекомендованные ресторанчики для обеда и ужина; мы посетили все за время пребывания и ваши рекомендации оправдались на все 💯! Топ 10 из 10 ресторанчик Gussi)))

Благодаря вам и той позитивной и ненавязчивой атмосфере во время нашего путешествия, у нас сложились совершенно превосходные впечатления о Крыме, мы точно решили, что обязательно вернёмся и поедем с вами по следующему маршруту! 👌🌺🌺 Незабываемое путешествие по красотам Крыма! Дмитрий, добрый день! Ещё раз хотим поблагодарить за отличную интереснейшую экскурсию! 🔥🔥🔥 Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений при посещении красивейших мест, заботливо подобранных