9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
«Ядром тура являются две красивейшие пещеры полуострова»
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
«Данный маршрут очень разнообразен, включает многие природные локации — водопады, ущелья, горы, скалы, пещеры»
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Пещеры»
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