Каньон расположен на северо-западном склоне Ай-Петринского плато. Миллионы лет назад гигантский каменный блок разломался надвое, воды рек углубили дно, и образовалось грандиозное ущелье с отвесными стенами. По дну его струится прозрачный поток – речка Аузун-Узень. Стены каньона достигают 300 м. Экскурсия ⛳ состоит из 2-х частей – автобусной (до начала каньона) и пешеходной. Пешеходная часть длиться около 3-х часов и проходит по дну каньона. На маршруте – «Ванна молодости», заполненная чистой водой, мощный источник Пания, не пересыхающий в любую жару. Экскурсия включает в себя посещения горы ⛰️ Ай-Петри (канатная дорога).