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Большой каньон Крыма

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Данная экскурсия ⛳ подойдёт любителям пеших прогулок в горной местности.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма

Что вы увидите

  • Большой каньон Крыма
  • Ванна молодости
  • источник Пания
  • река Аузун-Узень
  • Голубое озеро
  • Сюйреньская крепость
Каньон расположен на северо-западном склоне Ай-Петринского плато. Миллионы лет назад гигантский каменный блок разломался надвое, воды рек углубили дно, и образовалось грандиозное ущелье с отвесными стенами. По дну его струится прозрачный поток – речка Аузун-Узень. Стены каньона достигают 300 м. Экскурсия ⛳ состоит из 2-х частей – автобусной (до начала каньона) и пешеходной. Пешеходная часть длиться около 3-х часов и проходит по дну каньона. На маршруте – «Ванна молодости», заполненная чистой водой, мощный источник Пания, не пересыхающий в любую жару. Экскурсия включает в себя посещения горы ⛰️ Ай-Петри (канатная дорога).
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
  • Проезд по подвесной канатной дороге — 400 руб.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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