Познавательные экскурсии на природе в Алуште

Найдено 14 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Алуште, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные достопримечательности Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Посетите гору Ай-Петри в ялтинском заповеднике»
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
«Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма»
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700 за человека
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
«Погрузитесь в дивный мир крымской природы»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Национальный парк Крымский
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Национальный парк "Крымский"– одна из старейших особо охраняемых природных территорий России»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700 за человека
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
«Нас ждет интересная и красивая природа, потрясающие горные пейзажи, в каждый из сезонов прекрасные по своему»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
«Я проведу вас живописными тропами по моим любимым местам на склонах горы Демерджи»
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Ай-Петри - корона Крымских гор
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Но тут не только природа, в данном случае человеку помогает покорить вершину канатная дорога, которая поднимает вас ввысь более чем на километр»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600 за человека
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Тайны Красных пещер
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
«Что вас ожидает: Уникальная пещера, стоянка тавров и водопад Долина Красных пещер — место, где люди жили с самых древних времён»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
«По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Волшебный Южный берег Крыма
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
«Что вас ожидает: Крымская Ривьера Мы побываем на вершине знаменитой горы Ай-Петри»
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000 за всё до 8 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Семь чудес Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Никитскую расселину, • самую старую сосну Палласа, • водопад Учан-Су, • Форосскую церковь, • гору Кошка, • Ласточкино гнездо, • набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300 за человека
Никитский ботанический сад
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
«С видовой площадки парка открывается панорама Ялты, Ливадии, Ореанды, мыса Ай-Тодор, горы Ай-Петри»
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гришин
    20 мая 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
    Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
    читать дальше

    месту съемки «Кавказской пленницы». Ольга - прекрасный гид. Все рассказала, сделала снимки и видео. Отличный гид и хороший человек. Обязательно еще раз поднимемся в долину и возьмем с Ольгой другую экскурсию.

  • А
    Анатолий
    13 сентября 2023
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Экскурсовод -браво, отличный рассказчик!!!
  • В
    Винник
    26 августа 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Понравилось все,кроме розового озера
  • T
    Tbur69
    31 июля 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Увидели все, что запланировано! Прекрасное озеро, пляжи, гуляли по городу Евпатории. Спасибо гиду, Наталье, ее внимательность к участникам вызывает уважение. Хотелось бы больше времени на купание в море, так как оно там особенное.
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
    Экскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
  • И
    Ирина
    23 июля 2023
    Новый Свет - Зеленогорье
    Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
    читать дальше

    озеро впечатлило, освежающее купание. Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность. По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости. Насыщенная и интересная экскурсии. Рекомендую.

  • Г
    Галина
    12 июля 2023
    Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
    Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать. Территория очень большая и красивая
  • А
    Анна
    27 июня 2023
    Национальный парк Крымский
    Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
    читать дальше

    огромное количество диких животных - зайцев, косуль, оленей. Было интересно и взрослым, и детям. У нас экскурсоводом был Михаил Васильевич. Как учитель, не могу не оценить его умение общаться с детишками. Думаю, можно брать и помладше, но лучше всего лет с 10. Экскурсовод очень доброжелательный и знающий, просто энциклопедия Крыма за рулём.)

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Главные достопримечательности Крыма за один день
  2. Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
  3. Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
  4. Национальный парк Крымский
  5. Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 000 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Алуште на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 72 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам