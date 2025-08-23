Бахчисарай — самобытный уголок Крыма, вобравший в себя очарование уютных улочек и восточной кухни, каменные предания веков, скрытые в пещерных городах, и сакральные энергии монастырей. .
Описание экскурсииЭти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На нашем пути:
- - Инкерманский карьер
- Свято-Климентовский мужской монастырь
- Бисерный храм Анастасии
- Качи-Кальон или Чуфут-Кале
- Музей крымско-татарского быта или Ханский дворец
- Свято-Успенский мужской монастырь
- - Лавандовые поля
- Можно дегустацию сыра Маркур или винодельню
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Автохолодильник
- Аптечка и солнце защитный крем
- Дождевики и зонты
- Пледы и куртки
- Сюрприз
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Джип
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: Ялта ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
- Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
- При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 авг 2025
Автомобиль новый, просторный, ехать одно удовольствие. Гид не мучил долгими рассказами, все по делу, интересно, показал много красивых локаций, осталось куча красивых фотографий. Остались довольны!
Е
Елена
2 июн 2024
Ездили с Дмитрием в Бахчисарайский район. Провели прекрасный день. Узнали много интересного. Сделали шикарные фотосессии на качелях, в маках и ромашках.
С Дмитрием очень комфортно общаться, он много знает и охотно делится знаниями. И просто приятный человек, лёгкий в общении.
С Дмитрием очень комфортно общаться, он много знает и охотно делится знаниями. И просто приятный человек, лёгкий в общении.
Входит в следующие категории Алушты
