Мои заказы

В Бахчисарай: «Восточная сказка»

Бахчисарай — самобытный уголок Крыма, вобравший в себя очарование уютных улочек и восточной кухни, каменные предания веков, скрытые в пещерных городах, и сакральные энергии монастырей. .
5
2 отзыва
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ежедневно в 9.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На нашем пути:
  • ‌ - Инкерманский карьер
  • Свято-Климентовский мужской монастырь
  • Бисерный храм Анастасии
  • Качи-Кальон или Чуфут-Кале
  • Музей крымско-татарского быта или Ханский дворец
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • ‌ - Лавандовые поля
  • Можно дегустацию сыра Маркур или винодельню
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Автохолодильник
  • Аптечка и солнце защитный крем
  • Дождевики и зонты
  • Пледы и куртки
  • Сюрприз
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Джип
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: Ялта ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
23 авг 2025
Автомобиль новый, просторный, ехать одно удовольствие. Гид не мучил долгими рассказами, все по делу, интересно, показал много красивых локаций, осталось куча красивых фотографий. Остались довольны!
Е
Елена
2 июн 2024
Ездили с Дмитрием в Бахчисарайский район. Провели прекрасный день. Узнали много интересного. Сделали шикарные фотосессии на качелях, в маках и ромашках.
С Дмитрием очень комфортно общаться, он много знает и охотно делится знаниями. И просто приятный человек, лёгкий в общении.

Входит в следующие категории Алушты

Похожие экскурсии из Алушты

Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
22 100 ₽ за всё до 3 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
10 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
22 950 ₽27 000 ₽ за всё до 7 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
34 отзыва
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Расписание: См. календарь
15 ноя в 09:00
2400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алуште