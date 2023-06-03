1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по древним пещерным городам Крыма
Погрузитесь в атмосферу древнего Крыма, исследуя пещерные города на джипе. Комфорт, экстрим и уникальные исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «InstaКрым» - фототур по лучшим местам Крыма
Погрузитесь в мир крымской природы и архитектуры, создавая уникальные фотографии. Маршрут проработан для ярких и запоминающихся кадров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по дворцам и паркам Южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма подарит вам возможность посетить знаменитые дворцы и парки, наслаждаясь историей и природой региона
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами в Алуште - индивидуальная экскурсия
С февраля по июль Крым превращается в цветущий рай. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть и запечатлеть всю красоту цветущих садов и полян
Начало: Ваша гостиница/гостевой дом в Алуште
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим3 июня 2023Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидомЗамечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела. После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
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