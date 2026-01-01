Мои заказы

Развлечения в Алуште

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Алуште, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Легенды Алимовой балки
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 700 ₽ за всё до 3 чел.
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
На автобусе
9 часов
18 отзывов
Водная прогулка
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По пятницам в 9:00
2000 ₽ за человека
Фиолент - Балаклава
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Водная прогулка
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
2600 ₽ за человека
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 700 ₽ за всё до 3 чел.

