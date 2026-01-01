Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 700 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По пятницам в 9:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Фиолент - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 700 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Алуште в январе 2026
Сейчас в Алуште в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 13 700. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Алуште на 2026 год по теме «Развлечения», 43 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март