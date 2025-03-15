Мини-группа
до 5 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Приглашаем на групповую экскурсию к мысу Тарханкут. Вас ждут морские прогулки и удивительные гроты. Не забудьте удобную обувь и купальные принадлежности
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
22 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Золотое кольцо Крыма
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией «Золотое кольцо Крыма». Вас ждут головокружительные виды и незабываемые моменты в кругу единомышленников
Начало: Ялта, Московксая 5
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, исследуя самобытные уголки Бахчисарая с опытным гидом. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: От места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
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