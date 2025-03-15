Найдено 3 экскурсии в категории « Парк миниатюр «Крым в миниатюре» » в Алуште, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов Мини-группа до 5 чел. На запад! К розовому озеру и мекке дайверов Приглашаем на групповую экскурсию к мысу Тарханкут. Вас ждут морские прогулки и удивительные гроты. Не забудьте удобную обувь и купальные принадлежности Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5 22 000 ₽ за человека 9 часов Мини-группа до 5 чел. Золотое кольцо Крыма Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией «Золотое кольцо Крыма». Вас ждут головокружительные виды и незабываемые моменты в кругу единомышленников Начало: Ялта, Московксая 5 18 000 ₽ за человека 10 часов Индивидуальная до 5 чел. В Бахчисарай: «Восточная сказка» Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, исследуя самобытные уголки Бахчисарая с опытным гидом. Увлекательное путешествие ждёт вас Начало: От места вашего проживания Расписание: Ежедневно в 9.00 18 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Алушты

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