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Полезная информация об Анадыре

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Местное время в Анадыре
22:2116
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАнадырь
По-английскиAnadyr
Столица регионаАнадырь является столицей региона
Население города10 332 чел.
АэропортУгольный DYR
Часовой поясAsia/Anadyr

Где находится Анадырь на карте

Анадырь фото города
Анадырь

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