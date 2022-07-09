Полезная информация об Анадыре
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Анадырь
Популярные экскурсии в Анадыре
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Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины
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149000
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Экскурсионный тур «Краснено - место уникальной рыбалки» на 8 дней
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149000
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Экскурсионный тур «Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки» на 8 дней
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220000
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Снежное - типичное оленеводческое национальное село Чукотки
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120000
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Авиамаршрут на утопающее в зелени и красивейших сопках озеро Майниц. Майниц - это чукотский филиал рая
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Экскурсионный тур «Чукотка. Путешествие по реке Великой» на 8 дней
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Уникальное путешествие в центр Чукотки, одну из самых отдаленных точек земного шара
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Летний рыболовный тур на жемчужину Чукотки высокогорное озеро Майниц