Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Мы побываем на красивейших островах, изучая их во время треккинга и морских прогулок на резиновых лодках, встретимся с флорой и фауной этих мест»
15 сен в 10:00
от 819 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Четыре из одиннадцати дней нашего путешествия мы проведём на Командорах, изучая их во время треккинга и морских прогулок на резиновых лодках»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
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Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Добро пожаловать в 14-дневный круиз на экспедиционном судне вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 249 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнненкова15 августа 2024Край земли - Чукотка. Тур-разведкаЕсли не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного малокалорийная), встреча с поезда и посадка на поезд.
- ММарина24 апреля 2024Край земли - Чукотка. Тур-разведкаГид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Край земли - Чукотка. Тур-разведкаОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ИИгорь3 января 2022От Чукотки до Камчатки. КруизВсе было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021От Чукотки до Камчатки. КруизАнтарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
- ДДенис6 апреля 2021От Чукотки до Камчатки. КруизНезабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Водные развлечения»
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