Крылья Абрау
Групповая экскурсия в Анапе

Экскурсия в Долину лотосов в Анапе: мини-группа и остановки по требованию

5
8 отзывов
Крылья Абрау
Крылья Абрау
Крылья Абрау
Ближайшие даты:
1
июн
3
июн
5
июн
7
июн
9
июн
11
июн
13
июн
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 500 ₽
Детский до 12 лет1 400 ₽
Пенсионный 65+1 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Посёлок Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау
  • Завод шампанских вин

Описание

Абрау Дюрсо - родина российского шампанского и маршрут для всех кто увлекается историей виноделия. В списке достопримечательностей Завод шампанских и игристых вин - Русский винный дом "Абрау Дюрсо' По желанию Вы сможете посетить тоннели завода с местным гидом. Посёлок находится на берегу одноимённого пресноводного озера. На закате здесь разыгрывается светомузыкальное представление фонтанов. В нашей экскурсии Вы также сможете полюбоваться озером с другой стороны осмотрев комплекс Крылья Абрау,и искупаться на красивейшем пляже.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посёлок Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау
  • Завод шампанских вин
Что входит
  • Место в машине
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Вашего отеля. Анапа, Витязево, Джемете
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Т
29 июля 2023
С
22 июля 2023
Н
19 июля 2023
Ольга!!! Как мы вам благодарны за такую экскурсию! Это волшебно! Какое счастье, в самую точку попали! Было все: и катер и романтика и вино…
Н
19 июля 2023
Ольга!!! Как мы вам благодарны за такую экскурсию! Это волшебно! Какое счастье, в самую точку попали!
Э
26 июля 2022
Очень понравилось
Н
19 июля 2022
Ю
19 июля 2022
Н
14 июля 2021
Это прекрасное место!

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