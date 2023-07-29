Описание

Абрау Дюрсо - родина российского шампанского и маршрут для всех кто увлекается историей виноделия. В списке достопримечательностей Завод шампанских и игристых вин - Русский винный дом "Абрау Дюрсо' По желанию Вы сможете посетить тоннели завода с местным гидом. Посёлок находится на берегу одноимённого пресноводного озера. На закате здесь разыгрывается светомузыкальное представление фонтанов. В нашей экскурсии Вы также сможете полюбоваться озером с другой стороны осмотрев комплекс Крылья Абрау,и искупаться на красивейшем пляже.