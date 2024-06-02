🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа «Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия» 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре Начало: От места вашего проживания «Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов Начало: От отеля «Сначала я отвезу вас в самую современную винодельню края, где вы узнаете о сортах винограда, из которых создаются напитки, сделаете памятные снимки с видом на долину и виноградники» 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина Начало: Анапское шоссе 14 «Винодельни, которые вас удивят» 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина «Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас «Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни со средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии «Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры» 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина Начало: От отеля «Вы погуляете по ухоженной территории винодельни, сочетающей античный стиль и современный ландшафтный дизайн» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией Начало: В районе Анапского шоссе «Винная история, винодельни и усадьбы» 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой «Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья «Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 7 часов 157 отзывов Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода Начало: По месту проживания туриста «Здесь вы прогуляетесь по туристическому центру и берегу озера Абрау, насладитесь видами на горные виноградники и посетите завод, где перед вами раскроют тайны производства вина» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 1 600 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами Начало: Анапа, Анапское шоссе 14 «Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры» Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова Начало: От места отдыха туристов, в черте города «За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами» Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Долина Лефкадия - отдых со вкусом Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Об экскурсии Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации» Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Предлагаем отправиться в путешествие по лучшим винодельням Анапы» Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу. 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Из Анапы на винодельню «Сухая гора» Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Предлагаю отправиться в путешествие на интересную винодельню» Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 3 отзыва Путешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 «За время путешествия познакомимся с удивительной природой, винодельческой историей и местной кухней» Расписание: В любой удобный день 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Из Анапы в Долину Лефкадия Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 «На территории винодельни воссоздана атмосфера Древней Греции» Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор" Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Что вас ждет: Мы приглашаем прогуляться по виноградникам и посетить частные винодельни, построенные в современном стиле — это лёгкие, светлые и воздушные здание, куда хочется приезжать снова и снова» Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 9 часов Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы «Мы посетим современную винодельню, уютно расположенную между побережьем Азовского моря и Ахтанизовским лиманом» 11 900 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 8 часов Заповедная природа и виноделие Начало: Ул. Ленина, 22 или заберу вас от отеля «На винодельне «Тристория» вы погуляете по ухоженным виноградникам, познакомитесь с производством вина и продегустируете вкусные образцы» Расписание: 9:00 понедельник 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Поездка Анапа - Абрау-Дюрсо - Анапа + 2 часа ожидания Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа «Ксении Петербургской, Фонтан царь бутылка шампанского, Арт парк Александа 2, Арт Галерею, Аллею славы виноделов, Дом вверх дном, сходить кафе, ресторан, купить разных сувениров, посмотреть виноградники, купить вин шампанских» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.