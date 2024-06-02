1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«Сначала я отвезу вас в самую современную винодельню края, где вы узнаете о сортах винограда, из которых создаются напитки, сделаете памятные снимки с видом на долину и виноградники»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«Винодельни, которые вас удивят»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
«Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
«Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни со средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«Вы погуляете по ухоженной территории винодельни, сочетающей античный стиль и современный ландшафтный дизайн»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«Винная история, винодельни и усадьбы»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
«Здесь вы прогуляетесь по туристическому центру и берегу озера Абрау, насладитесь видами на горные виноградники и посетите завод, где перед вами раскроют тайны производства вина»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
«Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами»
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Об экскурсии Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Предлагаем отправиться в путешествие по лучшим винодельням Анапы»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы на винодельню «Сухая гора»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Предлагаю отправиться в путешествие на интересную винодельню»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«За время путешествия познакомимся с удивительной природой, винодельческой историей и местной кухней»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«На территории винодельни воссоздана атмосфера Древней Греции»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Что вас ждет: Мы приглашаем прогуляться по виноградникам и посетить частные винодельни, построенные в современном стиле — это лёгкие, светлые и воздушные здание, куда хочется приезжать снова и снова»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
«Мы посетим современную винодельню, уютно расположенную между побережьем Азовского моря и Ахтанизовским лиманом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедная природа и виноделие
Начало: Ул. Ленина, 22 или заберу вас от отеля
«На винодельне «Тристория» вы погуляете по ухоженным виноградникам, познакомитесь с производством вина и продегустируете вкусные образцы»
Расписание: 9:00 понедельник
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка Анапа - Абрау-Дюрсо - Анапа + 2 часа ожидания
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Ксении Петербургской, Фонтан царь бутылка шампанского, Арт парк Александа 2, Арт Галерею, Аллею славы виноделов, Дом вверх дном, сходить кафе, ресторан, купить разных сувениров, посмотреть виноградники, купить вин шампанских»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Начало: Г. Анапа ул. Ленина 22
«Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по времени и вкусам вместе с винодельней «Мысхако» — настоящей жемчужиной южных краев России»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ЕЕлена30 мая 2024Остались довольны и полны впечатлений, все удобно, продумано,время рассчитано, комфортный минивэн. Спасибо большое. Рекомендуем.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
- ЛЛюдмила27 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ООльга26 мая 2024Прекрасная экскурсия. Спасибо Владимиру за отлично проведённое время. Отдельная благодарность Александру из Семигорья.
- ННадежда24 мая 2024Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Винодельни" можно забронировать 24 экскурсии от 1 600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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