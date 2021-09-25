Сначала я отвезу вас в самую современную винодельню края, где вы узнаете о сортах винограда, из которых создаются напитки, сделаете памятные снимки с видом на долину и виноградники. Также у вас будет возможность приобрести вино, которое вы не сможете купить ни в одном магазине.
В следующем винном хозяйстве вы прогуляетесь по живописной территории с озером, зелеными газонами и виноградниками. По желанию отправитесь на дегустацию сыров, приобретете прекрасные вина и посетите ресторан при усадьбе. А я расскажу о новинках винного производства и особенностях местных виноделен.
На короткой прогулке по самой атмосферной части города вы услышите главное из истории Новороссийска, одного из крупнейших портов страны. Увидите корабль боевой славы Черноморского флота, сфотографируетесь и отправитесь на обед в один из приятных ресторанов.
В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин. Экскурсию по предприятию, винным погребам и дегустации для вас проведут местные сотрудники. В магазине вы сможете купить фирменное вино и продукцию партнеров.
📷 После экскурсии мы отправим вам все исходники фотографий + от 15 обработанных кадров (ссылкой на Google Диск)