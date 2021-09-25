Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо

Душевная поездка по винодельням и прогулка по набережной Новороссийска

4.9
8 отзывов
На поиски красоты и вдохновения отправимся в окрестности Анапы, где вы посетите стильное винное хозяйство «Шато Гай-Кодзор», пасторальную усадьбу Семигорье и легендарный завод шампанских вин.

Узнаете о тонкостях производства алкогольного напитка и продегустируете лучшие образцы.

А также познакомитесь с историей Новороссийска и оцените пейзажи Абрау-Дюрсо.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает

Шато Гай-Кодзор

Сначала я отвезу вас в самую современную винодельню края, где вы узнаете о сортах винограда, из которых создаются напитки, сделаете памятные снимки с видом на долину и виноградники. Также у вас будет возможность приобрести вино, которое вы не сможете купить ни в одном магазине.

Усадьба Семигорье

В следующем винном хозяйстве вы прогуляетесь по живописной территории с озером, зелеными газонами и виноградниками. По желанию отправитесь на дегустацию сыров, приобретете прекрасные вина и посетите ресторан при усадьбе. А я расскажу о новинках винного производства и особенностях местных виноделен.

Набережная Новороссийска

На короткой прогулке по самой атмосферной части города вы услышите главное из истории Новороссийска, одного из крупнейших портов страны. Увидите корабль боевой славы Черноморского флота, сфотографируетесь и отправитесь на обед в один из приятных ресторанов.

Сказочное Абрау-Дюрсо

В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин. Экскурсию по предприятию, винным погребам и дегустации для вас проведут местные сотрудники. В магазине вы сможете купить фирменное вино и продукцию партнеров.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» — от 1000 руб. /человека без дегустации, 1500 руб. /человека с дегустацией + Галерея света Абрау
  • Катание на теплоходе (по желанию) — 600 руб. /человека
  • Сырная дегустация (по желанию) в Семигорье — 500 руб. /чел.
  • Обед в кафе

Условия участия с детьми

  • На экскурсию с дегустацией не допускаются участники до 18 лет
  • Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната (200 руб. )

📷 После экскурсии мы отправим вам все исходники фотографий + от 15 обработанных кадров (ссылкой на Google Диск)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Работаю гидом уже 5 лет. С первой поездки в 2013 году влюбилась в путешествия и нашла профессию мечты). Работала гидом за рубежом (Тунис, Вьетнам) и много путешествовала лично. Покажу каждому самые атмосферные места нашей страны и запечатлею их на фотографиях.
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8 реальных отзывов от туристов

А
25 сен 2021
Классная экскурсия! Спасибо ребятам! Все рассказали, терпеливо ждали, пока мы везде сфотографируем всё. Четко по времени! Ещё и профессионально нас поснимали! Классно прошло, спасибо!
В
21 сен 2021
Очень увлекательный тур по винодельням Анапы. За один день посетили Гай Кодзор и Шато Пино, где побывали на экскурсии с дегустацией вина и улиток (поехали туда вместо Абрау, так как уже были там), а также набережную Новороссийска. День с Марией и Алексеем пролетел очень быстро, насыщенно и интересно, получили массу классных впечатлений, и даже отличные фотографии на память. Автомобиль новый и комфортный, ребята приветливые и позитивные. Советую!
Наталья
8 сен 2021
Целью была прогулка на целый день. Ожидания были иные, но то, что увидели по факту не расстроило и не огорчило. Наша поездка состоялась на новом автомобиле в компании воспитанных интеллигентных людей, наших гидов. Общаться было приятно и легко. В разговоре в пути мы узнали что-то новое для себя, при этом эта информация отложилась, а не затерялась в потоке названий, дат и фактов.
По моему желанию маршрут был изменён, поскольку в Абрау уже были. Мы заехали в Шато Пино, где остались на экскурсию.
Все вовремя, успели все, что хотели. Мы довольны.
Интересно следить за предлагаемыми маршрутами Марии. Если приедем в Краснодарский край ещё, надо будет куда-то ещё съездить вместе снова:)
А
20 авг 2021
Мы жили в Абрау-Дюрсо. Мария любезно согласилась забрать нас оттуда и заменить Абрау, на Лефкадию. От экскурсии в восторге. Забрали из Дюрсо, отвезли на набережную Новороссийска, потом в Семигорье и Лефкадию. Маша очень аккуратный водитель и интересный собеседник. Всем рекомендую, гибкий подход и высокий сервис обеспечены!
Елена
9 авг 2021
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию. Составили маршрут по нашим пожеланиям, везде успели, все посмотрели. Фотографии получились чудесные!
А
8 авг 2021
Хороший маршрут, очень красивые места. Есть где пофотографироваться, купить вино сыры и сувениры.
Мария приятный собеседник, хороший водитель и, в целом, день прошел легко и комфортно.
Но если вы берёте гида ради экскурсии, а именно услышать истории о посещаемых местах, интересные факты - этого вы не получите.
М
25 июня 2021
Прекрасная экскурсия с замечательными людьми. Бонус в виде фотосессии невероятно порадовал. Рекомендую!
И
15 июня 2021
Нам все очень понравилось! Провели время в веселой компании. Ребята нам очень понравились, молодцы! Отдельное спасибо за фото и видеосъёмку 👍 ждём с нетерпением фотоотчет! Желаем Марие и Алексею процветания и благодарных клиентов! И чтобы ваша мечта сбылась 💐

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