Что вас ожидает

Шато Гай-Кодзор

Сначала я отвезу вас в самую современную винодельню края, где вы узнаете о сортах винограда, из которых создаются напитки, сделаете памятные снимки с видом на долину и виноградники. Также у вас будет возможность приобрести вино, которое вы не сможете купить ни в одном магазине.

Усадьба Семигорье

В следующем винном хозяйстве вы прогуляетесь по живописной территории с озером, зелеными газонами и виноградниками. По желанию отправитесь на дегустацию сыров, приобретете прекрасные вина и посетите ресторан при усадьбе. А я расскажу о новинках винного производства и особенностях местных виноделен.

Набережная Новороссийска

На короткой прогулке по самой атмосферной части города вы услышите главное из истории Новороссийска, одного из крупнейших портов страны. Увидите корабль боевой славы Черноморского флота, сфотографируетесь и отправитесь на обед в один из приятных ресторанов.

Сказочное Абрау-Дюрсо

В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин. Экскурсию по предприятию, винным погребам и дегустации для вас проведут местные сотрудники. В магазине вы сможете купить фирменное вино и продукцию партнеров.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» — от 1000 руб. /человека без дегустации, 1500 руб. /человека с дегустацией + Галерея света Абрау

Катание на теплоходе (по желанию) — 600 руб. /человека

Сырная дегустация (по желанию) в Семигорье — 500 руб. /чел.

Обед в кафе

Условия участия с детьми

На экскурсию с дегустацией не допускаются участники до 18 лет

Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната (200 руб. )

📷 После экскурсии мы отправим вам все исходники фотографий + от 15 обработанных кадров (ссылкой на Google Диск)