Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день

Путешествие в Новороссийск и Абрау-Дюрсо за один день подарит незабываемые впечатления. Насладитесь видами бухты и посетите завод шампанских вин
Групповая экскурсия из Анапы в Новороссийск и Абрау-Дюрсо за один день станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить прогулку по историческому городу-герою и отдых на природе. В Новороссийске можно
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насладиться видами на море и узнать о боевой славе города. В Абрау-Дюрсо вас ждёт прогулка по парку и возможность посетить знаменитый завод шампанских вин. Эта поездка подойдёт для всех возрастов и подарит массу впечатлений

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Уникальные виды на море
  • 🍇 Дегустация шампанского
  • 🚶‍♂️ Прогулка по набережной
  • 🏞️ Живописные пейзажи
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🎓 Интересные истории
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Ближайшие даты:
14
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фев21
фев
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Набережная адмирала Серебрякова
  • Военный крейсер Кутузов
  • Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

Описание экскурсии

Город-герой Новороссийск

Знаменитый портовый город известен не только богатой историей, но и красивейшими видами на море и береговую линию. Во время променада по набережной адмирала Серебрякова вы успеете:

  • оценить современную архитектуру
  • осмотреть необычные памятники и символы боевой славы
  • послушать симфонию музыки ветров
  • подняться на палубу великого военного крейсера (по желанию)

Ах, Абрау!

Всего 14 км в пути — и вот уже гладь лазурного озера мелькает среди гор. Природа Абрау-Дюрсо очаровывает с первого взгляда, а история этих мест просто завораживает. Перед вами откроется целый мир впечатлений, где вы сможете:

  • прогуляться по живописной территории парка
  • рассмотреть арт-объекты
  • погрузиться в историю старинного завода игристых вин
  • услышать о традициях производства, которые сохранились здесь с 19 века
  • прогуляться по подземным погребам (по желанию)
  • продегустировать фирменное шампанское (по желанию)

Организационные детали

  • На маршруте вас будет сопровождать один из наших внимательных и знающих гидов-водителей
  • Поездка проходит на минивэне комфорт-класса
  • На маршруте не будет сложных подъёмов и спусков: ограничений по возрасту и физической подготовке нет

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно и по желанию)

  • Посещение палубы военного крейсера Кутузов: взрослые — 600 ₽, пенсионеры, студенты, школьники — 200 ₽
  • Экскурсия на винный завод в Абрау Дюрсо: с дегустацией — от 1500 ₽ (на дегустацию с детьми до 18 лет запрещено), без дегустации — от 1100 ₽
    Цены на доп. услуги носят информационный характер и не являются офертой: стоимость может незначительно меняться

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания в Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марина
7 янв 2025
Спасибо. Всё отлично!
Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!Спасибо. Всё отлично!
Александра
5 янв 2025
Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!
Показал очень красивые смотровые площадки, рассказал про Анапу и Новороссийск интересные факты.
Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!
Татьяна
1 дек 2024
Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!

Автор экскурсии знает и любит свою работу: погружает экскурсантов в тему не только опираясь на имена-даты-события, но и вовлекает в диалог, задавая
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вопросы – очень даже неплохой интерактив.
Грамотная речь без слов-паразитов, хорошо поставленный голос. Шутки были в тему, вполне уместны.

Отдельное спасибо за тему Великой Отечественной войны в рамках этой экскурсии.

Однозначно – пять!

Однозначно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым эту экскурсию!

Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Наталья
30 окт 2024
Поездка отличная! Организационные моменты решили оперативно и спокойно. Времени хватило и в Новороссийске, чтобы сходить на экскурсию на крейсер "Михаил Кутузов" (стоит посетить - познавательно) и пройтись по набережной, и
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на то, чтобы нагуляться и надышаться атмосферой Абрау-Дюрсо. Впечатлений много: у Романа, нашего водителя и гида, получилось во время поездки большой объем информации уместить в интересный рассказ, где-то с серьезными фактами, где-то с юмором, все по делу и в меру. В какой-то момент почувствовала себя большим восторженным ребенком. А еще очень впечатлил вид на Абрау - потрясающий, осенний, со всеми полагающимися октябрьскими красками.

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