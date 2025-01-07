Групповая экскурсия из Анапы в Новороссийск и Абрау-Дюрсо за один день станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить прогулку по историческому городу-герою и отдых на природе. В Новороссийске можно
6 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Уникальные виды на море
- 🍇 Дегустация шампанского
- 🚶♂️ Прогулка по набережной
- 🏞️ Живописные пейзажи
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🎓 Интересные истории
Что можно увидеть
- Набережная адмирала Серебрякова
- Военный крейсер Кутузов
- Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
Описание экскурсии
Город-герой Новороссийск
Знаменитый портовый город известен не только богатой историей, но и красивейшими видами на море и береговую линию. Во время променада по набережной адмирала Серебрякова вы успеете:
- оценить современную архитектуру
- осмотреть необычные памятники и символы боевой славы
- послушать симфонию музыки ветров
- подняться на палубу великого военного крейсера (по желанию)
Ах, Абрау!
Всего 14 км в пути — и вот уже гладь лазурного озера мелькает среди гор. Природа Абрау-Дюрсо очаровывает с первого взгляда, а история этих мест просто завораживает. Перед вами откроется целый мир впечатлений, где вы сможете:
- прогуляться по живописной территории парка
- рассмотреть арт-объекты
- погрузиться в историю старинного завода игристых вин
- услышать о традициях производства, которые сохранились здесь с 19 века
- прогуляться по подземным погребам (по желанию)
- продегустировать фирменное шампанское (по желанию)
Организационные детали
- На маршруте вас будет сопровождать один из наших внимательных и знающих гидов-водителей
- Поездка проходит на минивэне комфорт-класса
- На маршруте не будет сложных подъёмов и спусков: ограничений по возрасту и физической подготовке нет
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно и по желанию)
- Посещение палубы военного крейсера Кутузов: взрослые — 600 ₽, пенсионеры, студенты, школьники — 200 ₽
- Экскурсия на винный завод в Абрау Дюрсо: с дегустацией — от 1500 ₽ (на дегустацию с детьми до 18 лет запрещено), без дегустации — от 1100 ₽
Цены на доп. услуги носят информационный характер и не являются офертой: стоимость может незначительно меняться
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания в Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 2146 туристов
Приветствуем, отдыхающие и гости нашего курорта! Для вас мы проводим экскурсии из Анапы/Витязево по самым разным направлениям — мы знаем, как сделать ваш отдых ярким, насыщенным и запоминающимся. Доверьтесь нам и получайте удовольствие от поездок!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
7 янв 2025
Спасибо. Всё отлично!
Александра
5 янв 2025
Огромное спасибо Вадиму за экскурсию!
Показал очень красивые смотровые площадки, рассказал про Анапу и Новороссийск интересные факты.
Показал очень красивые смотровые площадки, рассказал про Анапу и Новороссийск интересные факты.
Татьяна
1 дек 2024
Это – первая обзорная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Автор экскурсии знает и любит свою работу: погружает экскурсантов в тему не только опираясь на имена-даты-события, но и вовлекает в диалог, задавая
Автор экскурсии знает и любит свою работу: погружает экскурсантов в тему не только опираясь на имена-даты-события, но и вовлекает в диалог, задавая
Наталья
30 окт 2024
Поездка отличная! Организационные моменты решили оперативно и спокойно. Времени хватило и в Новороссийске, чтобы сходить на экскурсию на крейсер "Михаил Кутузов" (стоит посетить - познавательно) и пройтись по набережной, и
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