Групповая экскурсия из Анапы в Новороссийск и Абрау-Дюрсо за один день станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить прогулку по историческому городу-герою и отдых на природе. В Новороссийске можно

насладиться видами на море и узнать о боевой славе города. В Абрау-Дюрсо вас ждёт прогулка по парку и возможность посетить знаменитый завод шампанских вин. Эта поездка подойдёт для всех возрастов и подарит массу впечатлений

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Описание экскурсии

Город-герой Новороссийск

Знаменитый портовый город известен не только богатой историей, но и красивейшими видами на море и береговую линию. Во время променада по набережной адмирала Серебрякова вы успеете:

оценить современную архитектуру

осмотреть необычные памятники и символы боевой славы

послушать симфонию музыки ветров

подняться на палубу великого военного крейсера (по желанию)

Ах, Абрау!

Всего 14 км в пути — и вот уже гладь лазурного озера мелькает среди гор. Природа Абрау-Дюрсо очаровывает с первого взгляда, а история этих мест просто завораживает. Перед вами откроется целый мир впечатлений, где вы сможете:

прогуляться по живописной территории парка

рассмотреть арт-объекты

погрузиться в историю старинного завода игристых вин

услышать о традициях производства, которые сохранились здесь с 19 века

прогуляться по подземным погребам (по желанию)

продегустировать фирменное шампанское (по желанию)

Организационные детали

На маршруте вас будет сопровождать один из наших внимательных и знающих гидов-водителей

Поездка проходит на минивэне комфорт-класса

На маршруте не будет сложных подъёмов и спусков: ограничений по возрасту и физической подготовке нет

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно и по желанию)