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Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
5 июля в 21:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 350₽ за человека
Групповая
7 часов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 20:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В Абрау-Дюрсо на комфортабельном транспорте: экскурсия и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу виноделия и насладитесь красотой Абрау-Дюрсо. Комфортабельный транспорт, профессиональный гид и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля. Анапа, Витязево, Джемете
Расписание: Ежедневно в 14.00
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия из Анапы в Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июня 2024Экскурсия нам понравилась, мы получили эстетическое удовольствие от потрясающих видов. Сергею благодарность за проведение и историческое ознакомление! Мы остались довольны, спасибо!
- ВВика4 июня 2024Очень приятный водитель Алексей. Замечательная экскурсия. Приедем ещё раз!
- ААнжелика4 июня 2024Доехали прекрасно, по пути был аудио гид, так же нам рассказали где что посмотреть где поесть, само абрау очень красивое
- ЕЕвгения2 июня 2024Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
- ААнна28 мая 2024Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «От вашего отеля»
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