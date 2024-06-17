🚗 На машине Мини-группа 4 часа 102 отзыва Популярное предложение Анапа: топ-места за 5 часов Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха... Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 27 отзывов Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом Начало: У вашего отеля 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 4 часа 11 отзывов Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста Начало: Забираем с адреса проживания туриста Расписание: 8:30,14:30 1 350 ₽ за человека

Групповая 7 часов 166 отзывов Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода Начало: По месту проживания туриста Расписание: Согласно расписанию в календаре от 1 600 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться Начало: Место проживания туриста 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Мини-группа 5 часов 32 отзыва Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00. 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 15 отзывов В Абрау-Дюрсо на комфортабельном транспорте: экскурсия и дегустация вин Погрузитесь в атмосферу виноделия и насладитесь красотой Абрау-Дюрсо. Комфортабельный транспорт, профессиональный гид и незабываемые впечатления ждут вас Начало: У Вашего отеля. Анапа, Витязево, Джемете Расписание: Ежедневно в 14.00 15 000 ₽ за всё до 11 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка Начало: Место проживания туристов 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас Начало: Забираем с адреса вашего проживания 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов Экскурсия из Анапы в Абрау-Дюрсо + Новороссийск Начало: Забираем с адреса вашего проживания Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Казачья Атамань - Таманский полуостров Начало: Забираем с адреса вашего проживания Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00 10 000 ₽ за всё до 7 чел.