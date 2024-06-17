Экскурсии от вашего отеля в Анапе

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Анапе, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа: топ-места за 5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
102 отзыва
Популярное предложение
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 500 за человека
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
27 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
5 июля в 21:00
6 500 за всё до 4 чел.
Пять топовых мест в городе Анапа
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 350 за человека
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
Групповая
7 часов
166 отзывов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
от 1 600 за человека
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 20:00
7 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
32 отзыва
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
5 000 за человека
В Абрау Дюрсо на комфортабельном транспорте
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
В Абрау-Дюрсо на комфортабельном транспорте: экскурсия и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу виноделия и насладитесь красотой Абрау-Дюрсо. Комфортабельный транспорт, профессиональный гид и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля. Анапа, Витязево, Джемете
Расписание: Ежедневно в 14.00
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
15 000 за всё до 11 чел.
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Крымский мост и старинная Керчь
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия из Анапы в Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия из Анапы в Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия нам понравилась, мы получили эстетическое удовольствие от потрясающих видов. Сергею благодарность за проведение и историческое ознакомление! Мы остались довольны, спасибо!
  • В
    Вика
    4 июня 2024
    В Абрау Дюрсо на комфортабельном транспорте
    Очень приятный водитель Алексей. Замечательная экскурсия. Приедем ещё раз!
  • А
    Анжелика
    4 июня 2024
    В Абрау Дюрсо на комфортабельном транспорте
    Доехали прекрасно, по пути был аудио гид, так же нам рассказали где что посмотреть где поесть, само абрау очень красивое
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
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Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «От вашего отеля»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Лавандовые поля
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 350 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 359 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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