Абрау-Дюрсо — не только один из главных брендов Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием. Вы узнаете о тонкостях производства шампанского, продегустируете местное игристое в погребах винного завода и исследуете окрестности озера Абрау, напоминающие пейзажи Швейцарии.

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Узнать главное о российском виноделии

На пути из Анапы к Абрау-Дюрсо поговорим о виноградарстве Краснодарского края. Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия. Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских. А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского».

Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация

Оказавшись на легендарном заводе шампанских вин, вы познакомитесь с историей «Абрау-Дюрсо» и из уст профессиональных шампанистов узнаете о тонкостях производства игристого вина. Проследив путь превращения солнечной ягоды в золотистое шампанское, вы отправитесь на дегустацию местных вин в один из погребов «Абрау-Дюрсо», а в завершение экскурсии сможете заглянуть в фирменный магазин за сувенирами.

Маленькая Швейцария в Кавказских горах

Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией». Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране. Если же мы окажемся в Абрау вечером, то насладимся игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов.

Организационные детали