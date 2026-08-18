На пути из Анапы к Абрау-Дюрсо поговорим о виноградарстве Краснодарского края. Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия. Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских. А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского».
Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация
Оказавшись на легендарном заводе шампанских вин, вы познакомитесь с историей «Абрау-Дюрсо» и из уст профессиональных шампанистов узнаете о тонкостях производства игристого вина. Проследив путь превращения солнечной ягоды в золотистое шампанское, вы отправитесь на дегустацию местных вин в один из погребов «Абрау-Дюрсо», а в завершение экскурсии сможете заглянуть в фирменный магазин за сувенирами.
Маленькая Швейцария в Кавказских горах
Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией». Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране. Если же мы окажемся в Абрау вечером, то насладимся игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов.
Организационные детали
Дорога из Анапы до Абрау займет 1-1,5 часа
Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» оплачивается отдельно на месте: 2000 ₽ с чел. — без дегустации, 2500 ₽ с чел. — с дегустацией. Также по желанию оплачивается катание на теплоходе: 1200 ₽ с чел.
На экскурсию с дегустацией не допускаются участники до 18 лет
Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната — 450 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Ленину, Анапа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2513 туристов
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Очень понравилась индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо с гидом Дмитрием. Непрерывный поток информации в хорошем смысле этого слова. Дмитрий — настоящий профессионал: множество интересных фактов, глубоких знаний и при этом очень живая, непринуждённая подача. Поездка была на хорошем авто, комфортная даже для ребенка. Узнали много нового о виноделии краснодарского края.
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Наталья
Отличный экскурсовод, хорошая подача информации, при этом максимум делеликатности, рекомендую. Александр благодарю. Моя максимальная рекомендация для ищущих что то новое узнать.
Александр
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо вам за отзыв! Приезжайте ещё, а Пензе привет!)
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А
Алан
Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду-экскурсоводу Дмитрию! К сожалению, я сам поехать не смог, сломал накануне ногу. Но мои супруга и дочка остались в полном восторге. Я следил за ними читать дальшеуменьшить
по присылаемым мне фотографиям и видео. То что сама экскурсия в Абрау-Дюрсо невероятно познавательная и интересная писали тут и до меня. Я же хотел бы отдельно выделить профессионализм Дмитрия. Мало того, что он очень грамотно вел экскурсию (супруга записывала и присылала мне аудиофайлы), но он также достаточно долгое время гулял с моей дочкой пока супруга проходила экскурсию в самом заводе. Дело в том, что туда не пускают детей и взрослые оставляют их в детской комнате. Комната со слов супруги отличная. Но сама комната находится в начале экскурсии, а выход, где экскурсия заканчивается довольно далеко. Дмитрий забрал дочку и гулял с ней пока супруга не вышла с экскурсии. Смело можете оставлять с ним своего ребенка! Также он забрал моих не из центра города, а специально подъехал к отелю и вернул опять же в отель. Спасибо Дмитрию огромное за счастливые улыбки моих девочек)
+1
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А
Арсентий
Экскурсия шикарная! Гид Дмитрий отлично организовал экскурсию. Вместо расчётных 6 часов он посвятил нам все 9 часов. Весь день он буквально заботился о нас. Мы пушествовали с 2 детьми и читать дальшеуменьшить
Дмитрий отвечал на все детские "почему" и "а как". По дороге в посёлок рассказал о всех интересных местах, которые мы проезжали. Даже, останавливались у родника набрать воды. В самом посёлке, мы объехали вокруг всего озера. Дмитрий заказал нам столик в ресторане и даже поторопил прогулочный кораблик, что бы мы успели на экскурсию по заводу. Путешесвовали мы на кофортном минивене. В пути Дмитрий вел автомобиль очень плавно и безопасно. И вообще он очень приятный в общении человек. Если вы хотите получить удовольствие от поездки в Абрау, то обращайтесь к Дмитрию. Буду рекомендовать этого гида всем своим друзьям.
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Светлана
Очень интересная, познавательная история. Не заметили как пролетело время. Экскурсоводов отлично знает материал. Видно, что любит своё дело.
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Юлия
Чудесная поездка в Абрау-Дюрсо!!! Маленький рай!!! С удовольствием вернусь в это место!!! И отдельное спасибо Александру за путевую информацию, за продуманный маршрут, за душевные разговоры!!!
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