Что вы увидите
- Плато Лаго-Наги
- Азишская пещера
- Хаджохская Теснина
- Водопады ручья Руфабго
Что вас ожидает• Наше путешествие пройдет на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌 Мерседес Спринтер. Время в пути 5–6 часов;
- Мы посетим одну из самых красивых 🤩 пещер плато — Большую Азишскую пещеру;
- Следующий пункт нашей программы — прогулка 👣 по Хаджохской Теснине, горному ущелью реки Белая;
- Также вы увидите водопады ручья Руфабго: более десятка водопадов в горном ущелье;
- В конце нашего путешествие вы сможете отдохнуть на базе «Водная Ривьера», где сможете искупаться в термальных бассейнах.
Организационные детали:
- Надевайте удобную обувь, мы будем много ходить;
- Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы;
- Для более комфортного путешествия рекомендуем взять с собой маленькие подушечки или подголовники;
- Не забудьте купальные костюмы, сланцы, халаты и полотенца, чтобы искупаться в термальном источнике;
- Возьмите с собой теплые кофты или куртки, для посещения пещеры: температура внутри не выше 5 градусов в любое время года.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортные расходы.
Что не входит
- Входные билеты:
- Водопады Руфабго — 400\200 руб.
- Хаджохская теснина — 400/ 200 руб.
- Большая Азишская пещера — 500\250 руб.
- Купание в термальный источниках — 300 руб. \час
- Доп. питание — 350 руб. обед.
Начало и место завершения
🚩 Анапа
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
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