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Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Анапы
Плато Лаго-Наги — это тишина, чистый, пьянящий воздух и нетронутая природа.

Плато находится сразу в нескольких климатических зонах, поэтому пейзажи здесь удивительно разнообразны.

Здесь можно увидеть альпийские луга, усыпанные цветами, широколиственные леса и горные ледники.

На нашей экскурсии 🧭 мы посетим пещеру и горное ущелье, увидим бурлящую горную реку и целый каскад водопадов.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 700 ₽ за человека

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Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины
Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины

Что вы увидите

  • Плато Лаго-Наги
  • Азишская пещера
  • Хаджохская Теснина
  • Водопады ручья Руфабго
Что вас ожидает• Наше путешествие пройдет на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌 Мерседес Спринтер. Время в пути 5–6 часов;
  • Мы посетим одну из самых красивых 🤩 пещер плато — Большую Азишскую пещеру;
  • Следующий пункт нашей программы — прогулка 👣 по Хаджохской Теснине, горному ущелью реки Белая;
  • Также вы увидите водопады ручья Руфабго: более десятка водопадов в горном ущелье;
  • В конце нашего путешествие вы сможете отдохнуть на базе «Водная Ривьера», где сможете искупаться в термальных бассейнах.

Организационные детали:

  • Надевайте удобную обувь, мы будем много ходить;
  • Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы;
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем взять с собой маленькие подушечки или подголовники;
  • Не забудьте купальные костюмы, сланцы, халаты и полотенца, чтобы искупаться в термальном источнике;
  • Возьмите с собой теплые кофты или куртки, для посещения пещеры: температура внутри не выше 5 градусов в любое время года.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортные расходы.
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Водопады Руфабго — 400\200 руб.
  • Хаджохская теснина — 400/ 200 руб.
  • Большая Азишская пещера — 500\250 руб.
  • Купание в термальный источниках — 300 руб. \час
  • Доп. питание — 350 руб. обед.
Начало и место завершения
🚩 Анапа
Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины
Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины
Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины
Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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