Риал Т. – Гид из Анапы

Плато Лаго-Наги — это тишина, чистый, пьянящий воздух и нетронутая природа.



Плато находится сразу в нескольких климатических зонах, поэтому пейзажи здесь удивительно разнообразны.



Здесь можно увидеть альпийские луга, усыпанные цветами, широколиственные леса и горные ледники.



На нашей экскурсии 🧭 мы посетим пещеру и горное ущелье, увидим бурлящую горную реку и целый каскад водопадов.