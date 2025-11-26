Уникальный мастер-класс от бренда «Анапская косметика»: создадим крем, подходящий именно вашей коже, из местных трав и красного вина.
За один час вы изучите основы косметической химии и биологии, персонализируете состав крема, подберете для него аромат и заберете домой красивую баночку.
Описание мастер-классаСоздаем натуральную косметику своими руками На мастер-классе мы создадим эксклюзивный крем для личного пользования из местных трав и красного вина — натуральный продукт, подходящий именно вашей коже! Преимущества мастер-класса:
- все материалы и инструменты предоставляются, • множество ингредиентов и ароматов, • подходит для всех возрастов с 6 лет, • не требует специальной подготовки, • участники получают яркие эмоции, приятные воспоминания и сам крем в тюбике. Что включает мастер-класс: 1. Знакомство с основами косметической химии и биологии (ботаника, травничество). 2. Персонализация состава будущего крема: выбор ингредиентов, которые наилучшим образом подходят вашей коже. 3. Ароматизация: создание своего собственного аромата путем смешивания и подбора идеальных ноты для крема. Для детей гипоаллергенные отдушки. 4. Упаковка: фасовка крема в тюбик, маркировка этикетки, заполнение анкеты. 5. Ваш личный индивидуальный крем вы забираете с собой и пользуетесь им) Бонус: бесплатная дегустация натуральных чайных сиропов на лекарственных травах. Важная информация:.
- Мастер-класс не требует специальной подготовки.
- Возраст участников — от 6 лет.
Ежедневно, пять раз в день, в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Знакомство с местными травами
- Знакомство с местными винодельнями
- Косметический мастер-класс
- Готовый крем с собой
- Дегустация сиропов на травах
Место начала и завершения?
Бьюти-пространство «Анапская косметика», Анапа, Центральный парк, ул. Краснодарская, 2 Л
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, пять раз в день, в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мастер-класс не требует специальной подготовки
- Возраст участников - от 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
