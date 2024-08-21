Отличная экскурсия для творческих людей. Много полезной информации для начинающих художников и просто увлеченных. Можно заказать трансфер, что удобно. На память остаётся картина

Л Лилия

Замечательно организованное путешествие к искусству! Даже если вы имеешь минимальные навыки по рисованию, вы все равно изобразите замечательный пейзаж под бережным руководством Татьяны и Евгения. Большое спасибо!