Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
Сегодня в 08:00
18 авг в 08:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию эксклюзивного крема из местных трав и вина
Начало: Бьюти-пространство «Анапская косметика», Анапа, Це...
Расписание: Ежедневно, пять раз в день, в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по созданию крема в Анапе
Почувствуйте себя косметическим химиком! Создайте свой крем с экстрактами местных трав и вина под руководством профессионалов
Начало: В Центральном парке
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
- ИИрина21 августа 2024Отличная экскурсия для творческих людей. Много полезной информации для начинающих художников и просто увлеченных. Можно заказать трансфер, что удобно. На память остаётся картина
- ЛЛилия2 июля 2024Замечательно организованное путешествие к искусству! Даже если вы имеешь минимальные навыки по рисованию, вы все равно изобразите замечательный пейзаж под бережным руководством Татьяны и Евгения. Большое спасибо!
