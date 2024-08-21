Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Анапе, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Путешествие к искусству: мастер-класс по созданию картины
Пешая
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
Сегодня в 08:00
18 авг в 08:00
3500 ₽ за человека
Мастер-класс по созданию эксклюзивного крема из местных трав и вина
1 час
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию эксклюзивного крема из местных трав и вина
Начало: Бьюти-пространство «Анапская косметика», Анапа, Це...
Расписание: Ежедневно, пять раз в день, в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Косметический мастер-класс от локального анапского бренда
1 час
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по созданию крема в Анапе
Почувствуйте себя косметическим химиком! Создайте свой крем с экстрактами местных трав и вина под руководством профессионалов
Начало: В Центральном парке
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека

