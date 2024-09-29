Из Анапы - в Шато Андре

Путешествие на винодельню Шато Андре из Анапы. Узнайте секреты виноделия, насладитесь дегустацией и прогулками по виноградникам
По живописной дороге из Анапы вы отправитесь на семейную винодельню Шато Андре. Здесь вас ждёт великолепный замок, внутренний французский дворик и погреба в стиле Прованса 17 века.

Профессиональный гид проведёт экскурсию
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по территории, расскажет об истории создания винодельни и технологическом процессе производства.

Вы сможете прогуляться по виноградникам, полюбоваться видами со смотровой башни и познакомиться с обитателями зооуголка.

В завершение экскурсии вас ждёт дегустация 6 образцов премиальных вин с рассказами об их уникальных особенностях

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация премиальных вин
  • 🏰 Винодельня в стиле Прованса
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🌿 Прогулки по виноградникам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
    • Из Анапы - в Шато Андре
    Из Анапы - в Шато Андре
    Из Анапы - в Шато Андре
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Винодельня Шато Андре
  • Виноградники
  • Смотровая башня
  • Зооуголок

    • Описание экскурсии

    Вина Шато Андре отличаются высокой оценкой ведущих сомелье России. В сопровождении профессионального гида вы исследуете территорию, прогуляетесь по плантациям виноградников, оцените великолепные подвалы, полюбуетесь видами со смотровой башни и познакомитесь с обитателями зооуголока.

    А ещё — узнаете историю создания винодельни, понаблюдаете за технологическим процессом производства и по желанию продегустируете 6 образцов премиальных вин под рассказы об уникальных особенностях каждого из них.

    Организационные детали

    • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Long (8 пассажирских мест) или Toyota Voxi (6 пассажирских мест). Дорога в одну сторону занимает 45-50 мин
    • Программа подходит для семейного отдыха

    Дополнительные расходы

    • Экскурсия по винодельне (от гида Шато Андре):
      — без дегустации вин — 1000 ₽/чел.
      — с дегустацией вин — 1500 ₽/чел.
    • Гастрообед или гастроужин в Шато Андре (по желанию) — 3500 ₽/чел.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Анастасия
    29 сен 2024
    От всей души рекомендуем посетить экскурсию в Шато Андре. Получили массу положительных эмоций от общения с гидом Владимиром и от посещения винодельни. Очень душевая и аутентичная атмосфера, красивый ландшафт, фотографии
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    получаются необыкновенные, как будто ты побывал в шато в Провансе. Интересная экскурсия с красивой и изысканной дегустацией лучших здешних вин. Неожиданно попали на съёмку фильма с участием А. Урганта. Владимир сразу же расположил к себе. Человек, увлеченный своим делом, приятнейший собеседник, рассказал нам о зарождении виноделия в этих местах, поведал множество интересных фактов, прислушивался к нашим желаниям, вежлив и внимателен. Надеемся, еще неоднократно воспользуемся услугами этого знающего и интересного гида. Бонусом к экскурсии получили множество полезных советов. Спасибо Владимиру.

    Людмила
    28 авг 2024
    Владимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересно и комфортно. Так все и было: удобно, приятно и увлекательно. Само место очень живописное, приятная спокойная атмосфера. Спасибо
    Владимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересноВладимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересноВладимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересноВладимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересноВладимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересноВладимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересно

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