По живописной дороге из Анапы вы отправитесь на семейную винодельню Шато Андре. Здесь вас ждёт великолепный замок, внутренний французский дворик и погреба в стиле Прованса 17 века.
Профессиональный гид проведёт экскурсию
Профессиональный гид проведёт экскурсию
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вина Шато Андре отличаются высокой оценкой ведущих сомелье России. В сопровождении профессионального гида вы исследуете территорию, прогуляетесь по плантациям виноградников, оцените великолепные подвалы, полюбуетесь видами со смотровой башни и познакомитесь с обитателями зооуголока.
А ещё — узнаете историю создания винодельни, понаблюдаете за технологическим процессом производства и по желанию продегустируете 6 образцов премиальных вин под рассказы об уникальных особенностях каждого из них.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Long (8 пассажирских мест) или Toyota Voxi (6 пассажирских мест). Дорога в одну сторону занимает 45-50 мин
- Программа подходит для семейного отдыха
Дополнительные расходы
- Экскурсия по винодельне (от гида Шато Андре):
— без дегустации вин — 1000 ₽/чел.
— с дегустацией вин — 1500 ₽/чел.
- Гастрообед или гастроужин в Шато Андре (по желанию) — 3500 ₽/чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Анапе
Провёл экскурсии для 542 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я молодой военный пенсионер, у которого есть время и желание показать самые красивые места родного края и рассказать о жизни в Анапе. Люблю путешествия, природу, Чёрное море и рыбалку. Надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
29 сен 2024
От всей души рекомендуем посетить экскурсию в Шато Андре. Получили массу положительных эмоций от общения с гидом Владимиром и от посещения винодельни. Очень душевая и аутентичная атмосфера, красивый ландшафт, фотографии
Людмила
28 авг 2024
Владимира мы знали по предыдущим экскурсиям, заказывали эту опираясь на уверенность, что с ним будет интересно и комфортно. Так все и было: удобно, приятно и увлекательно. Само место очень живописное, приятная спокойная атмосфера. Спасибо
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