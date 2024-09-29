🍷 Дегустация премиальных вин 🏰 Винодельня в стиле Прованса 🚐 Комфортабельный транспорт 🌿 Прогулки по виноградникам 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха

По живописной дороге из Анапы вы отправитесь на семейную винодельню Шато Андре. Здесь вас ждёт великолепный замок, внутренний французский дворик и погреба в стиле Прованса 17 века.Профессиональный гид проведёт экскурсию

по территории, расскажет об истории создания винодельни и технологическом процессе производства. Вы сможете прогуляться по виноградникам, полюбоваться видами со смотровой башни и познакомиться с обитателями зооуголка. В завершение экскурсии вас ждёт дегустация 6 образцов премиальных вин с рассказами об их уникальных особенностях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вина Шато Андре отличаются высокой оценкой ведущих сомелье России. В сопровождении профессионального гида вы исследуете территорию, прогуляетесь по плантациям виноградников, оцените великолепные подвалы, полюбуетесь видами со смотровой башни и познакомитесь с обитателями зооуголока.

А ещё — узнаете историю создания винодельни, понаблюдаете за технологическим процессом производства и по желанию продегустируете 6 образцов премиальных вин под рассказы об уникальных особенностях каждого из них.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Long (8 пассажирских мест) или Toyota Voxi (6 пассажирских мест). Дорога в одну сторону занимает 45-50 мин

Программа подходит для семейного отдыха

Дополнительные расходы