Индивидуальный трансфер из Анапы на смотровую площадку Ласточкины гнезда
Ласточкины гнезда — смотровая площадка на высоте более трехсот метров. Вы раскроете секрет её названия и полюбуетесь роскошными видами на горы и Чёрное море.
Приглашаем на индивидуальную экскурсию сделаем снимки вам на память, можем взять с собой профессионального фотографа.
Приглашаем на индивидуальную экскурсию сделаем снимки вам на память, можем взять с собой профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Очарование природы с вершины обрыва Мы готовы забрать вас из центра Анапы и из других районов города (за доп. плату), чтобы сделать вашу поездку максимально удобной. Трансфер туда и обратно — это наша забота о вашем комфорте. Ваше приключение к великолепной смотровой площадки — «Ласточкины гнезда». Вы насладитесь невероятными панорамами, открывающимися с высоты более трехсот метров. Обрывистые берега Черного моря, горы и бескрайние просторы природы раскроют перед вами свое великолепие. Познакомьтесь с загадочной легендой, связанной с названием этой смотровой площадки. Откроется для вас история, которая придаст этому месту ещё больше очарования. Мы можем взять в поездку профессионального фотографа, чтобы вы смогли забрать с собой великолепные снимки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортные услуги
Что не входит
- Билеты
- Еда
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 281, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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