Описание

Что вас ожидает: Очарование природы с вершины обрыва Мы готовы забрать вас из центра Анапы и из других районов города (за доп. плату), чтобы сделать вашу поездку максимально удобной. Трансфер туда и обратно — это наша забота о вашем комфорте. Ваше приключение к великолепной смотровой площадки — «Ласточкины гнезда». Вы насладитесь невероятными панорамами, открывающимися с высоты более трехсот метров. Обрывистые берега Черного моря, горы и бескрайние просторы природы раскроют перед вами свое великолепие. Познакомьтесь с загадочной легендой, связанной с названием этой смотровой площадки. Откроется для вас история, которая придаст этому месту ещё больше очарования. Мы можем взять в поездку профессионального фотографа, чтобы вы смогли забрать с собой великолепные снимки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.