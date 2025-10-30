Откройте для себя настоящую Анапу! На экскурсии мы покажем вам самые живописные и знаковые места.
Вы увидите таинственное Кипарисовое озеро, мощные Ласточкины гнезда, начало Кавказских гор и панораму с Поклонного креста. Также мы посетим святой источник у храма Св. Варвары. Погрузитесь в природу, историю и вкусы нашего края!
Описание экскурсии
Мы команда гидов работаем более 10 лет. Знаем каждый уголок нашего города и покажем всю эту красоту Вам. Прокатим по самым интересным местам Анапы. Что мы посетим с Вами за одну поездку?
Ласточкины гнезда • Кипарисовое озеро • Начало Кавказских гор и Стеллу золотой орёл • Для Вас будет бесплатная дегустация домашних вин и меда • Смотровая Поклонный крест с видом на Анапу • Храм святой Варвары и источник с водой Важная информация: Экскурсия проходит на открытом внедорожнике. С собой нужно взять головные уборы и воду.
Выезд каждый день в 9.00 и 14.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ласточкины гнезда
- Кипарисовое озеро
- Начало Кавказских гор
- Большой Утриш
- Храм святой Варвары
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация
Что не входит в цену
- Экосбор на озере 100р
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд каждый день в 9.00 и 14.00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на открытом внедорожнике
- С собой нужно взять головные уборы и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
СВЕТЛАНА
30 окт 2025
Спасибо большое водителю. Все было хорошо.
Е
Елена
16 окт 2025
Это была прекрасная экскурсия с посещением основных основных достопримечательностей Анапы. Комфортное вождение, интересный рассказ гида Константина. Всё очень понравилось, благодарю!
М
Марина
13 окт 2025
Добрый день! Очень хорошая, увлекательная поездка, оценка моя 100 из 100. Водитель-професонал своего дела!! 👍👍 увлекательно рассказывал, покпзывавал,!!! Все супер!!!
Т
Танечка
11 окт 2025
Отличный гид Олег!! очень интересно все рассказал,показал… очень аккуратно водит машину, понравилось все в этой экскурсии,Я ни капли не пожалела…. так прикольно было
Е
Екатерина
8 окт 2025
Большое спасибо Константину за интересную и насыщенную экскурсию, особенно интересным было посещение Ласкочкино гнезда, показ и рассказ с историческим содержанием о прекрасных видах. Несмотря на то что из состава группы 6 человек 3 не поехали поездка была осуществление.
Д
Диана
5 окт 2025
Экскурсия была просто волшебная! Отдельное спасибо хочется сказать Константину и вот почему:
1. После брони в ближайшее время связался со мной для уточнения необходимых деталей;
2. Приехал точно по времени, которое сообщал
1. После брони в ближайшее время связался со мной для уточнения необходимых деталей;
2. Приехал точно по времени, которое сообщал
С
Светлана
4 окт 2025
Спасибо Константину за незабываемый классный день! Все было весело, интересно, познавательно!!! Всем рекомендуем!!!
А
Алиса
3 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Время пролетело незаметно. Нашим водителем был Олег, очень приятный мужчина, рассказал много интересного, всё показал, объяснил, а когда вечером стало холоднее, натянул крышу, чтоб мы не
О
Ольга
3 окт 2025
Поездка оставила очень благоприятное впечатление: красивые места, драйв от поездки на родном джипе, удачные фоточки- всё сошлось, всем рекомендую))
Г
Галина
1 окт 2025
Остались очень довольны экскурсией и нашим экскурсоводом. Константин максимально показал самые красивые места, интересно рассказал о каждом. Конечно я всем рекомендую эту экскурсию.
Е
Елена
29 сен 2025
Ездили с Олегом! Он пока нас вез, рассказывал интересные исторические факты. Показал нам красивые виды. Посмотрели кипарисовое озеро. Жалко, что оно обмельчало(((…. поэтому езжайте не раздумывая)
М
Марина
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия!
Хороший маршрут, приятная компания!
А виды, виды -то какие!
Много остановок на смотровых площадках, везде есть время погулять, пофотографироваться, насладиться.
Всё понравилось.
Спасибо большое!
Хороший маршрут, приятная компания!
А виды, виды -то какие!
Много остановок на смотровых площадках, везде есть время погулять, пофотографироваться, насладиться.
Всё понравилось.
Спасибо большое!
О
Олеся
26 сен 2025
И
Ирина
25 сен 2025
Все супер. Экскурсия достаточно интересная, красивые виды. Отдельный респект водителю Олегу… Отзывался на все просьбы и пожелания, не подгонял на остановках, рассказывал о достопримечательностях самое главное, без долгих нудных исторических
h
hi+79005
25 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Прекрасные виды с высоты. Водитель спрашивал про разные дополнительные места для посещений, не хотим ли мы туда заехать 😌 Оплата уже после самой экскурсии
